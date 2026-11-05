전도연, 20년 만에 영평상 여우주연상 수상 "'이창동 매직' 덕분"

배우 전도연이 영화 '가능한 사랑'으로 20년 만에 영평상 여우주연상을 받았다.
지난 4일 한국영상자료원 시네마테크KOFA 1관에서 '제46회 한국영화평론가협회상(이하 '영평상')' 시상식이 열렸다.
여우주연상 수상자로 호명된 전도연은 "상을 주신 분들께 감사드린다. '영평상'을 마지막으로 받았던 게 '밀양'이었다. '밀양'의 신애, '가능한 사랑' 미옥으로 이 자리에 섰지만, 저는 작품마다 새로운 인물로 돌아오곤 했다"면서 "(그 작품이나 역할이) 상을 받든, 많은 사랑을 받든, 그렇지 못하든 제 마음속의 여우주연상 주인공은 항상 저였다. 그렇게 저 자신을 응원하고 지키면서 살아왔고, 앞으로도 늘 하던 대로 제가 가는 길을 잘 가도록 하겠다"고 밝혔다.
이어 "여우주연상은 저 혼자만의 힘으로 받은 게 아니라는 걸 다들 잘 아실 것이다. 설경구, 조여정, 조인성 배우를 비롯해 함께한 배우들, 그리고 현장을 지켜준 '가능한 사랑' 스태프들과 같이 받아야 한다고 생각한다"라며 " 저희는 늘 '이창동 감독님 매직'이라고 말한다. '이창동 감독님 매직'으로 20년 만에 이 자리에 다시 선 것 같다. 감사하다"고 말했다.
전도연은 '가능한 사랑'에서 해고 노동자 아내 미옥 역을 맡았다. 가정의 안정을 유지하고자 고군분투하면서도 자신만의 낭만과 신념을 잃지 않는 인물이다. 전도연은 미옥의 맑은 미소 뒤 감춰진 불안과 애환을 섬세하고 담담하게 풀어내며 국내외에서 극찬을 받았다.
'영평상' 여우주연상으로 시상식 시즌을 기분 좋게 연 전도연은 '제47회 청룡영화상' 여우주연상과 '제36회 고담 어워즈' 최우수 주연상 후보에도 이름을 올리며 국내외를 넘나드는 수상에 도전한다.
'가능한 사랑'은 오는 11월 6일 넷플릭스에서 공개된다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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