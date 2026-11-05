북한 "어제 신형 반항공미사일 시험 발사"

▲ 북한 미사일총국, 신형 반항공미사일 시험발사 진행

북한이 어제(4일) 신형 지대공 미사일의 시험발사를 실시했다고 밝혔습니다.조선중앙통신은 "미사일 총국은 4일 신형반항공미사일종합체의 설계 기술적 특성을 확증하기 위한 시험발사를 진행했다"고 보도했습니다.김정식 당 중앙위 제1부부장이 미사일 총국과 국방과학연구 부분 지도 간부들과 함께 시험 발사를 지도했습니다.중앙통신은 이번 발사에서 "새로운 비행체 재료와 지능화된 다중 복합 유도 방식, 반항공 미사일 체계의 목표 식별 및 추반 능력, 탐지 정보 처리 장치에 대한 기술적 특성과 믿음성을 확증"했다고 밝혔습니다.동부지구 장거리 전략순항미사일 부대의 시범화력 훈련도 진행됐다고 중앙통신은 전했습니다.그러면서 "훈련에 동원된 구분대는 장거리전략순항미사일로 가상적인 비행장표적에 대한 타격임무를 완벽하게 수행"했다고 주장했습니다.합동참모본부는 어제 오전 북한 선덕 일대에서 동해상으로 발사된 여러 발의 미사일을 포착했다며 발사 준비 단계부터 면밀히 감시해 발사 직후 미사일을 탐지 및 추적했다고 밝혔습니다.북한은 대외 매체인 조선중앙통신을 통해 이번 발사를 보도했고, 주민들이 보는 노동신문에는 관련 기사를 싣지 않았습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)