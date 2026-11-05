뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"서울 주요 지역은…" 이 말 놓고 또 충돌

하정연 기자
작성 2026.11.05 07:10 조회수
PIP 닫기
<앵커>

주요 지역들의 집값이 놀라울 정도로 떨어지고 있다는 이재명 대통령의 발언이 연일 파장을 낳고 있습니다. 이 대통령은 일부 보도를 거론하면서 가짜뉴스라고 논박했습니다.

하정연 기자입니다.


<기자>

이재명 대통령의 그제(3일) 국무회의 발언 가운데 언론들은 이 부분을 주목했습니다.

[이재명 대통령 (그제, 국무회의) : 주요 지역들의 실제 거래 가격도 계속 떨어지고 있습니다. 그것도 놀라울 정도로 떨어지고 있는데.]

서울 전체 집값이 90주 연속 오르고 있는 점을 들어 대통령의 진단을 꼬집은 겁니다.

이 대통령은 기사들 가운데 하나를 콕 집어 "가짜뉴스"라고 했습니다.

'집값 폭락 중이라는 대통령 발언, 강남만 맞았다'라는 제목의 기사로 "놀라울 정도로 떨어지고 있다"는 자신의 말과 "폭락 중"이라는 것은 같은 말일 수 없다는 겁니다.

또 강남만 맞았다는 것은 다른 지역 언급은 틀렸다는 뜻인데 자신은 서울의 주요 지역, 즉 강남·서초·송파만 말한 거라며 이 역시 가짜뉴스라고 했습니다.

대통령의 반박 글에 서울 도봉갑 출신 김재섭 국민의힘 의원은 "아직도 대통령 눈에는 주요 지역이 강남 3구뿐이냐"고 따졌고, 장동혁 국민의힘 대표는 "강남 때려잡는 게 부동산 정책 목표라고 자백한 셈"이라고 주장했습니다.

이 대통령은 서울 성북구 장위동 일대 공공 재개발 현장을 찾아 집값과 관련한 발언을 이어갔습니다.

[이재명 대통령 : 하여튼 대한민국은 수도권 집중이라고 하는 근본적 문제 때문에 토지는 제한적이고 사람은 자꾸 늘어나니까. 어쨌든 집값에 부정적 영향을 미치는 게 분명합니다.]

이 대통령은 공공 재개발 활성화 방안들을 주문하면서 신속한 공급을 강조했습니다.

(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 한흥수·박태영)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지