[날씨] 전국 곳곳 비…내일부터 다시 찬 바람

현재 레이더 영상 보시면 비구름대가 전국을 뒤덮고 있습니다.



현재 전국 대부분 지역에 시간당 5~10mm 안팎의 비가 내리는 곳이 있고요.



서울에도 약하게 빗방울 정도가 떨어지는 곳이 있습니다.



강수 구름대는 점차 동쪽으로 빠져나가면서 낮에 서쪽 지역부터 비가 잦아들겠습니다.



오늘(5일) 예상되는 비의 양은 남해안 일대에 최고 40mm로 제법 많은 비가 예상되고요.



그 밖의 지역은 대체로 5~20, 수도권과 강원은 5~10mm 내외로 양이 많지는 않겠습니다.



다만 중부지방은 밤사이 약한 기압골이 또 한 차례 지나며 밤 한때 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠고 제주는 강한 돌풍에 유의하셔야겠습니다.



현재 서울은 12.4도로 시작하고 있고요, 오늘 한낮에 서울 17도 예상됩니다.



내일부터는 또다시 북쪽 한기가 유입되면서 기온이 큰 폭으로 떨어지겠고 주말에도 추위는 이어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)