"물김치 좀" 맨발로 달려온 손자…마음 울린 사연

다음은 늦은 밤 한 청년이 식당으로 다급하게 달려왔는데 그 이유가 많은 사람들의 마음을 울리고 있다고요?



한 식당 사장이 SNS에 올린 사연인데요.



마감 정리를 하던 밤 10시 반쯤 사장 A 씨에게 전화 한 통이 걸려왔습니다.



한 청년이 '할머니가 물김치만 조금 드시고 다른 음식은 안 드신다'며 '물김치를 살 수 있겠느냐'라고 다급하게 물었습니다.



잠시 뒤 청년은 맨발에 슬리퍼를 신고 숨을 헐떡이며 식당에 도착했고 1만 원을 건넸지만 A 씨는 빨리 가서 할머니 드시게 하라며 돈을 받지 않았습니다.



그리고 일주일 뒤 약 25명의 손님이 식당을 찾았는데요.



그중에는 당시 물김치를 가져갔던 청년도 있었습니다.



청년은 할머니 장례를 잘 치르고 왔다며 가족들에게 A 씨를 소개하고 다시 한 번 감사의 뜻을 전했다고 하는데요.



사연을 접한 누리꾼들은 맨발로 뛰어온 손자도, 공짜로 물김치를 건넨 사장님도 모두 감동이라는 반응들을보였습니다.



(화면출처 : 스레드 '@sintoburi_08')