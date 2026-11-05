1. "탄핵하면 파멸"…트럼프 정면 돌파 선언



미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원 모두 과반을 확정 지으면서 양원을 장악했습니다. 트럼프 대통령은 선거 참패에도 정책 기조는 바꾸지 않겠다는 뜻을 내비치면서 "민주당이 자신을 탄핵하려고 하면 파멸할 거"라고 주장했습니다.



2. 뉴욕증시 '환호'…반도체·유가는 '급락'



민주당 압승 소식에 밤사이 뉴욕증시는 다우지수가 1천포인트 이상 급등하는 등 3대 지수는 강세를 보였습니다. 반면에 필라델피아 반도체 지수는 하락하고 국제유가는 7% 넘게 급락했습니다.



3. '트럼프 우군' 네타냐후는 재집권 '먹구름'



미국과 함께 이란 전쟁을 하고 있는 이스라엘의 네타냐후 총리도 재집권에 난항이 예상됩니다. 연정 구성에 캐스팅보트를 쥔 아랍계가 야권을 지지하고 나섰고 우호 정당에서도 일부 이탈이 나타났습니다.



4. 외부업체 유출 정황 포착…다른 문서도 발견



이번에 유출된 대통령 순방단 개인정보 파일은 외교부가 보안 관제 용역을 맡긴 외부 업체를 통해 유출됐을 가능성을 포착한 것으로 취재 결과 파악됐습니다. 또 순방단 파일이 발견된 사이트에서는 다른 외교 관련 문서도 등록됐던 것으로 확인됐습니다.