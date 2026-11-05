"냉장 온도를 110도까지"…프랑스 혈액원도 사이버공격 받았다

▲ 유럽 냉장고 해킹

유럽 각국에서 슈퍼마켓 냉장고에 대한 사이버 공격이 발생한 가운데 프랑스의 혈액 관리시설 여러 곳도 공격을 받았던 것으로 드러났습니다.현지시간 4일 AP, 로이터 통신에 따르면 프랑스 보건부는 지난 2일 지역 혈액원 여러 곳이 사이버공격을 받았으나 현재 상황이 통제되고 있으며 이들 시설에 보관 중이던 혈액 제품에는 피해가 없다고 밝혔습니다.프랑스 혈액원(EFS)도 공격 발생 사실을 확인하면서 혈액 샘플에 피해를 주기 전에 공격이 차단됐다고 말했습니다.혈액원은 혈장 냉장 보관 시설 3곳에서 "온도 및 제상(성에 제거) 기준값이 극도로 높은 수준으로 높아졌다"며 "보건상 영향은 확인되지 않았고 혈액 제품 손실도 없다"고 설명했습니다.AFP 통신은 프랑스 매체 르카나르앙셰네를 인용해 -30도여야 할 냉장 설비 온도가 110도까지 올라가도록 조작됐다고 보도했습니다.이번 공격은 이들 혈액원 시설 3곳에 냉장 장비를 공급하는 업체를 겨냥해 발생했습니다.이곳에서 보관 중이던 제품들은 수혈용 혈장 주머니와 의약품 제조용 혈장으로, 모두 다른 곳으로 옮겨지거나 안전 조처가 이뤄졌다고 혈액원은 전했습니다.프랑스 국가 사이버안보 당국은 보건부와 함께 사건을 조사 중입니다.앞서 지난달 프랑스에서 수백 개 슈퍼마켓과 마트 매장의 냉장고 온도를 50도 이상으로 높이는 해킹 사태가 일어났고, 이는 최근 유럽 10여 개 국가로 확산됐습니다.