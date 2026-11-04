[이슈빡] 텍사스까지 뚫렸다…'블루 쓰나미'에 휘청이는 트럼프

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 이현식 (SBS 기자), 허준영 (서강대 경제학과 교수)

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트럼프 2기 첫 중간선거에서 민주당이 압승을 거두고 있습니다. 개표가 이어지는 가운데 민주당은 하원 다수당을 탈환했고, 상원에서도 과반 확보가 유력합니다. 보수 텃밭으로 꼽히는 텍사스에서도 민주당 후보가 당선되면서 '블루 웨이브'를 넘어 '블루 쓰나미'라는 평가까지 나옵니다.



선거 결과를 받아들이고 민주당과 협력하겠다던 트럼프 대통령은 동시에 거부권 행사를 암시하는 글을 SNS에 올리기도 했습니다.



중간선거 결과가 미국 경제와 우리 경제, 한반도 정세에 미칠 영향을 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.