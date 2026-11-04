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[이슈저격] 어린이집부터 대입까지…다문화 우대, 적절한가

정준호 기자
작성 2026.11.04 19:29 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 정구승 (변호사), 이진혜 (변호사)
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이재명 대통령이 다문화가족 우대 제도를 재검토하겠다고 밝히면서 논란이 커지고 있습니다. 이 대통령은 지난달 28일 SNS를 통해 우대할 필요성이 큰지, 폐지가 필요한지 검토하겠다고 밝혔습니다.

어린이집 입소 가점부터 공공산후조리원 우대, 대학 특별전형, 주택 특별공급까지 다양한 지원 제도가 다시 주목받으면서 '배려'라는 주장과 '특혜'라는 주장이 맞서고 있습니다.

다문화가족 지원 정책을 둘러싼 형평성 논란과 앞으로의 개선 방향을 짚어봅니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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