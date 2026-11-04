[날씨/XR] 내일 전국 비…남해안·제주 돌풍·천둥번개 주의

오늘(4일)은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 전국 하늘에 구름이 많은 가운데 무난한 늦가을 날씨를 보였습니다.



한편 제주는 서해 남부 해상에 위치한 저기압의 영향으로 낮부터 비가 내리고 있는데요.



비구름이 점차 동진하면서 밤사이에는 남부지방에도 비가 오겠고 내일 오전에는 전국으로 비가 확대되겠습니다.



비는 저기압이 동쪽으로 빠져나가는 오후에 서쪽 지역부터 점차 그치겠습니다.



이번 비는 남부 지방을 중심으로 흠뻑 내리겠습니다.



전남과 경남, 제주에 최고 40mm가 내리겠고요, 남해안과 제주에는 돌풍과 천둥번개를 동반할 수 있겠습니다.



수도권은 5mm 안팎으로 양이 많지는 않겠습니다.



비가 그치고 나면 다시 북쪽에 한기가 남하해 추워지겠습니다.



우선 내일까지는 평년 기온을 웃돌며 큰 추위 없겠지만, 모레 서울의 아침 기온이 3도, 낮 기온이 9도에 그치겠고요, 토요일에는 영하 1도까지 떨어지며 올가을 들어 가장 낮겠습니다.



내일 아침 기온 보시면 대부분 지역 10도를 웃돌면서 크게 춥지 않겠고요, 낮 기온은 서울과 광주가 17도로 오늘과 비슷하겠습니다.



기온이 떨어지는 금요일부터는 전국적으로 바람도 강하게 불어 체감온도는 훨씬 더 낮겠습니다.



다음 주 초반까지는 평년보다 추운 날이 이어지겠습니다.



(남유진 기상예보사)