2연승 도전 KT vs 반격 노리는 삼성

<앵커>



프로야구 한국시리즈 2차전이 진행 중입니다. 2연승을 도전하는 KT와 반격을 노리는 삼성이 접전을 펼치고 있습니다.



현재 상황 유병민 기자입니다.



<기자>



어제(3일) 1차전에서 마지막까지 추격했지만 한 점 차로 패배한 삼성이 오늘은 먼저 기세를 올렸습니다.



2회 최형우가 우익수 오른쪽에 떨어지는 2루타로 득점 기회를 만들자 디아즈가 데뷔 첫 3루타를 터뜨려 최형우를 홈으로 불러들였습니다.



하지만, 류지혁의 땅볼 때 디아즈가 무리하게 홈에서 아웃되면서 삼성은 추가점에 실패했습니다.



3회 원아웃 1루에서 삼성 2루수 류지혁의 호수비에 더블아웃이 되면서 아쉬움을 삼켰던 KT 타선은 4회 동점에 성공했습니다.



선두 타자 힐리어드가 좌익 선상을 빠져나가는 2루타로 출루한 뒤 희생타 때 3루까지 안착하자 허경민이 빗맞은 행운의 적시타로 승부를 원점으로 돌렸습니다.



양 팀 선발 투수는 나란히 호투를 펼쳤습니다.



KT 고영표는 6이닝 1 실점, 탈삼진 4개로 호투했는데, 특히 6회 구자욱과 최형우, 디아즈에게 연속 3안타를 허용해 원아웃 만루 위기를 맞았지만 류지혁을 1루수 땅볼로 유도해 병살 처리하고 이닝을 끝낸 뒤 주먹을 불끈 쥐었습니다.



나흘 쉬고 등판한 삼성 선발 페덱도 6회까지 역시 한 점만 내주는 투혼을 펼쳐 두 팀 7회 현재 1대 1 팽팽한 접전을 벌이고 있습니다.



(영상편집 : 황지영)