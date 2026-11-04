중국 외교부 "미중러 정상회담 관련국들과 소통"…회담 가능성 언급

▲ 마오닝 중국 외교부 대변인

중국이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열릴 가능성이 거론되는 '미중러 정상회담'에 관해 "소통 중"이라고 밝혔습니다.마오닝 중국 외교부 대변인은 4일 브리핑에서 미국·중국·러시아 당국자가 이달 선전 APEC 정상회의 기간 3국 정상회담 일정을 조율 중이라는 외신 보도와 관련해 "중국은 중·러·미 정상회담 관련국들과 소통을 유지하고 있다"며 "구체적인 문제에 관해 현재 제공할 수 있는 정보가 없다"고 답했습니다.중국 외교부는 지난달까지는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담에 관한 질문에 "제공할 정보가 없다"며 별다른 입장을 내놓지 않았습니다.러시아는 그간 3국 회담이 추진 중이라고 여러 차례 밝히며 가장 적극적인 태도를 보여왔습니다.러시아 크렘린궁은 3일에도 "회담 조직에 관한 작업이 진행되고 있다"고 했습니다.푸틴 대통령의 관심은 우크라이나를 배제하고 미중 정상과 종전 해법을 마련해 사실상 강대국의 세력권을 분할하는 데 있다는 관측이 나옵니다.트럼프 대통령은 지난달 19일(현지시간) 백악관에서 취재진에게 미중러 정상회담 가능성에 대해 의향이 있다면서 회담의 초점을 핵 군축에 둘 것이라고 말한 바 있습니다.이런 가운데 중국이 이날 미중러 회담 관련 소통이 진행 중이라고 언급함에 따라 3국 정상회담 개최 가능성이 커졌다는 관측이 나옵니다.지난달 27∼31일 중국을 방문했던 프랑크발터 슈타인마이어 독일 대통령은 1일(현지시간) 독일 매체 인터뷰에서 시진핑 중국 국가주석과의 회담 중에 본인이 먼저 우크라이나에 관한 미중러 정상회담 문제 이야기를 꺼냈다면서 "그(시 주석)의 얼굴에 놀란 표정이 역력했다"고 밝혔습니다.슈타인마이어 대통령은 선전 APEC 정상회의 기간에 미중러 정상이 회담할 가능성은 있지만, 시 주석의 반응은 우크라이나 문제가 의제에 오르지는 않을 것임을 시사한다며 "그(시 주석)는 이것이 유럽인들도 협상 테이블에 앉아야 하는 유럽의 전쟁이라는 점을 분명하게 지적했다"고 했습니다.(사진=중국 외교부 제공, 연합뉴스)