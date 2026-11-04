고삼석 교수 "K-콘텐츠·AI, 하나의 국가전략으로 추진해야"

▲ 'ICNX 2026' 고삼석 교수 기조연설

고삼석 동국대 첨단융합대학 석좌교수는 "K-콘텐츠 진흥과 인공지능(AI) 산업 육성을 두 개의 분리된 정책이 아닌 하나의 국가전략으로 추진해야 한다"고 말했습니다.고삼석 교수는 오늘(4일) 인천시와 인천테크노파크(ITP)가 주관한 엔터테크 산업 교류 행사 'ICNX 2026' 기조연설에서 "AI 없는 콘텐츠의 미래도, 콘텐츠 없는 AI 산업의 글로벌 경쟁력도 생각하기 어렵다"며 이같이 밝혔습니다.국가인공지능전략위원회 사회분과위원이자 국회의장 자문관인 고 교수는 이 자리에서 'K-콘텐츠와 AI는 왜 하나의 국가전략이어야 하는가'를 주제로 강연했습니다.고 교수는 먼저 "AI는 콘텐츠의 생산성과 확장성을 높이고 콘텐츠는 AI의 상업적 가치와 문화적 영향력을 강화한다"며 "두 산업의 '공진화'(Coevolution)가 새로운 지식재산권(IP)과 사업 모델, 글로벌 시장을 창출하고 있다"고 설명했습니다.특히 미국은 AI 기술과 콘텐츠 IP의 결합, 중국은 AI 콘텐츠의 대규모 산업화, 영국은 AI 기반 창조기술 산업 육성에 각각 주력하고 있다는 게 고 교수의 분석입니다.이에 대응해 한국은 K-컬처의 독창성과 글로벌 팬덤을 바탕으로 엔터테인먼트와 기술을 결합한 차별화된 엔터테크 산업 생태계를 구축해야 한다고 피력했습니다.정부가 추진하는 '대한민국 인공지능 행동계획'의 AI 기반 문화강국 구현 전략과 관련해서는 기존 콘텐츠 제작·유통의 AI 전환을 넘어 신산업 육성과 생태계 구축, 글로벌 확장으로 정책의 중심을 발전시켜야 한다고 제언했습니다.고 교수는 지난해 출간한 저서 '넥스트 한류'에서 제시한 공진화 전략도 소개했습니다.콘텐츠 수출을 넘어 해외 기업·창작자와 공동으로 기획·제작하고 성과를 공유하는 개방형 글로벌 생태계가 필요하다는 취지입니다.고 교수는 "이제 중요한 것은 K-콘텐츠와 AI를 왜 결합해야 하는가가 아니라 무엇을 어떻게 결합할 것인가"라며 "정부의 정책 혁신과 민간의 엔터테크 혁신이 함께 이뤄져야 한다"고 강조했습니다.(사진=고삼석 교수 제공, 연합뉴스)