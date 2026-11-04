김민준, 세계보디빌딩선수권 남자 보디빌딩 한국 선수 첫 '오버롤'

▲ 김민준

김민준(대구시체육회)이 '2026 IFBB 세계피트니스 & 보디빌딩선수권대회'에서 한국 선수로는 처음으로 남자 보디빌딩 오버롤(전 체급 우승)을 달성했습니다.대한보디빌딩협회는 4일 "김민준이 2일까지 스페인 산타 수산나에서 열린 이번 대회에서 남자 보디빌딩 85㎏ 이상급 금메달에 이어 체급별 우승자끼리 겨루는 오버롤에서도 우승하며 한국 보디빌딩 역사에 새 이정표를 세웠다"고 밝혔습니다.협회에 따르면 한국 선수가 세계보디빌딩선수권대회 남자 보디빌딩에서 오버롤을 달성한 것은 김민준이 처음입니다.다른 남자 선수들의 다관왕 행진도 이어졌습니다.고찬경(광진구청)은 남자 게임즈 클래식 보디빌딩 171㎝ 이하급과 클래식 보디빌딩 171㎝ 이하급을 제패하며 2관왕에 올랐고, 김태진(네이쳐휘트니스)은 남자 마스터즈 보디빌딩 50세 이상급과 마스터즈 클래식 피지크 40세 이상급에서 각각 금메달을 따냈습니다.배철형(그린핏코리아)은 남자 피지크 182㎝ 이상급과 남자 핏모델 오픈에서, 송시훈(구미시체육회)은 남자 게임즈 클래식 보디빌딩 180㎝ 이하급과 클래식 보디빌딩 180㎝ 이하급에서 우승하는 등 4명의 선수가 2관왕에 올랐습니다.이밖에 백성훈(세종시보디빌딩협회)은 남자 마스터즈 게임즈 클래식 보디빌딩 45세 이상급에서 금메달과 오버롤을 달성했고, 이재천(세종시보디빌딩협회)은 남자 클래식 보디빌딩 180㎝ 이상급 금메달과 오버롤을 차지했습니다.여자 종목에서도 메달이 이어졌습니다.박선연(제주특별자치도보디빌딩협회)은 핏 여자 피지크 오픈에서 금메달을 땄고, 최서영(구미시체육회)은 여자 마스터즈 보디피트니스 45~49세급 은메달과 여자 마스터즈 보디피트니스 168㎝ 이상급 동메달을 목에 걸었습니다.한국 남녀 선수단은 이번 대회에서 금메달 12개, 은메달 5개, 동메달 1개 등 총 18개의 메달을 획득했습니다.남자 선수단은 마스터즈 보디빌딩 부문 종합 1위와 보디빌딩 종합 2위를 달성했습니다.(사진=대한보디빌딩협회 제공, 연합뉴스)