뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김민준, 세계보디빌딩선수권 남자 보디빌딩 한국 선수 첫 '오버롤'

홍석준 기자
작성 2026.11.04 17:16 조회수
김민준, 세계보디빌딩선수권 남자 보디빌딩 한국 선수 첫 '오버롤'
▲ 김민준

김민준(대구시체육회)이 '2026 IFBB 세계피트니스 & 보디빌딩선수권대회'에서 한국 선수로는 처음으로 남자 보디빌딩 오버롤(전 체급 우승)을 달성했습니다.

대한보디빌딩협회는 4일 "김민준이 2일까지 스페인 산타 수산나에서 열린 이번 대회에서 남자 보디빌딩 85㎏ 이상급 금메달에 이어 체급별 우승자끼리 겨루는 오버롤에서도 우승하며 한국 보디빌딩 역사에 새 이정표를 세웠다"고 밝혔습니다.

협회에 따르면 한국 선수가 세계보디빌딩선수권대회 남자 보디빌딩에서 오버롤을 달성한 것은 김민준이 처음입니다.

다른 남자 선수들의 다관왕 행진도 이어졌습니다.

고찬경(광진구청)은 남자 게임즈 클래식 보디빌딩 171㎝ 이하급과 클래식 보디빌딩 171㎝ 이하급을 제패하며 2관왕에 올랐고, 김태진(네이쳐휘트니스)은 남자 마스터즈 보디빌딩 50세 이상급과 마스터즈 클래식 피지크 40세 이상급에서 각각 금메달을 따냈습니다.

배철형(그린핏코리아)은 남자 피지크 182㎝ 이상급과 남자 핏모델 오픈에서, 송시훈(구미시체육회)은 남자 게임즈 클래식 보디빌딩 180㎝ 이하급과 클래식 보디빌딩 180㎝ 이하급에서 우승하는 등 4명의 선수가 2관왕에 올랐습니다.

이밖에 백성훈(세종시보디빌딩협회)은 남자 마스터즈 게임즈 클래식 보디빌딩 45세 이상급에서 금메달과 오버롤을 달성했고, 이재천(세종시보디빌딩협회)은 남자 클래식 보디빌딩 180㎝ 이상급 금메달과 오버롤을 차지했습니다.

여자 종목에서도 메달이 이어졌습니다.

박선연(제주특별자치도보디빌딩협회)은 핏 여자 피지크 오픈에서 금메달을 땄고, 최서영(구미시체육회)은 여자 마스터즈 보디피트니스 45~49세급 은메달과 여자 마스터즈 보디피트니스 168㎝ 이상급 동메달을 목에 걸었습니다.

한국 남녀 선수단은 이번 대회에서 금메달 12개, 은메달 5개, 동메달 1개 등 총 18개의 메달을 획득했습니다.

남자 선수단은 마스터즈 보디빌딩 부문 종합 1위와 보디빌딩 종합 2위를 달성했습니다.

(사진=대한보디빌딩협회 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지