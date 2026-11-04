"약점이 모두 사라졌다"…'라이벌' 야마구치가 바라본 안세영의 달라진 모습

여자 단식 세계랭킹 2위 야마구치 아카네(일본)가 오늘(4일) 전남 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 코리아오픈 슈퍼 500 대회 32강에서 승리하며 16강에 진출했습니다.



지난해 코리아오픈 우승자인 야마구치는 경기 후 인터뷰에서 '라이벌' 안세영의 달라진 경기력을 높이 평가하며 "약점이 모두 사라졌다"고 밝혔는데요.



최근 맞대결에서 좀처럼 승리하지 못하고 있지만 몇 번이든 다시 도전하고 싶다는 각오와 함께 안세영을 향한 한국어 응원 메시지도 전했습니다.



야마구치의 경기 후 인터뷰를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.



(취재 : 배정훈, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 양두원, 제작 : 스포츠취재부)