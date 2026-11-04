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[자막뉴스] 대국민 소통 문 '활짝'…'대통령의 Y'로 접점 더 늘린다

손형안 기자
작성 2026.11.04 17:11 수정 2026.11.04 17:31 조회수
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이재명 대통령이 국민들과 직접 소통하는 유튜브 프로그램 '대통령의 Y'를 시작한다고 청와대가 오늘(4일) 밝혔습니다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 "이 대통령은 취임 후 기자회견 또는 기자간담회를 23차례 소화했고, SNS를 통해서도 일상적으로 국민과 소통을 해왔다"며 "여기서 더 나아가 뉴미디어 플랫폼인 유튜브를 통해 국민의 궁금증에 답하고 정책을 설명하기 위해 이번 프로그램을 마련한 것"이라고 배경을 설명했습니다.

'대통령의 Y'라는 이름은 최근 이 대통령이 SNS인 엑스(X·옛 트위터)에 이어 유튜브로 더욱 다양한 소통을 하겠다는 뜻과 함께, 영어 단어 'Why'의 의미를 담아서 만들었습니다.

유튜브(YouTube)의 영문 첫 글자가 'Y'라는 점도 고려됐습니다.

이 대통령은 오늘(4일) 첫 녹화를 마쳤고 내일(5일) 밤 9시 유튜브 채널을 통해 공개될 예정입니다.

이 대통령은 첫 방송을 통해 자신의 소통 철학에 대해 얘기할 것으로 전해졌습니다.

최근 이 대통령의 SNS 소통이나 국무회의 생중계 등에 대해 다양한 의견이 나오는 것과 관련해 자신의 생각을 밝힐 것으로도 전망됩니다.

청와대는 한 회 분량은 30분가량으로 2주∼3주 간격으로 정기적인 소통을 이어갈 계획이며, 처음 출발은 녹화방송으로 하지만 언제든 생방송으로 바뀔 가능성도 있다고 설명했습니다.

성 수석은 "유튜브 플랫폼의 특징을 고려해 연설이나 공식 회의 석상의 발언과는 달리 편안한 분위기에서 국민의 언어로 최대한 진솔하게 의견을 피력하고 국민의 질문에 답할 예정"이라고 설명했습니다.

(취재 : 손형안, 영상편집 : 이의선 , 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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