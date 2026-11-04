일 언론 "선거 패배 트럼프, 극단적 외교정책 가능성"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미국 중간선거에서 공화당이 상원 다수당을 빼앗기고 하원에서도 민주당에 밀리는 결과가 나오자 일본 정부는 도널드 트럼프 대통령이 향후 외교 분야에서 강경한 태도를 보일 가능성을 예의 주시하고 있습니다.아사히신문 등 현지 언론은 오늘(4일) 트럼프 대통령이 향후 국면 전환을 위해 의회의 영향이 상대적으로 제한적인 외교 노선에서 강경책을 심화하고 북한·중국·러시아 등 일본과 관계가 껄끄러운 국가들과 '대담한 거래'에 나설 가능성이 있다고 전망했습니다.아사히는 "일본이 우려하는 점은 중간선거 결과로 트럼프 행정부의 예측 가능성이 더욱 낮아질 것이라는 사실"이라고 짚었습니다.트럼프 대통령이 2년 남짓 남은 임기 동안 대통령의 재량권이 비교적 큰 외교 분야에서 성과를 남기기 위해 이란에 대한 대규모 공격을 재개하는 등의 극단적인 선택을 내릴 가능성이 커졌다는 이유에 섭니다.일본 언론들은 트럼프 대통령과 가까운 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 지난달 말 총선에서 의석수가 줄어들며 집권 연장 가능성이 불투명해진 상황에서 미국과 이스라엘이 이란에 대한 공격을 서두를 가능성을 거론하고 있습니다.올해 초 이란 공격 당시 태평양 함대 등 미국의 군사 자산이 상당 부분 중동으로 이동하며 인도·태평양 지역에 '힘의 공백'이 발생한 상황에서 이란 추가 공격으로 공백이 더 커질 것을 미국에 대한 방위력 의존이 높은 일본은 우려하는 것입니다.트럼프 대통령이 외교적 유산을 남기기 위해 일본을 배제한 채 김정은 북한 국무위원장과 북핵·미사일 문제 등에 관한 거래에 나서거나 다카이치 사나에 일본 총리와 관계가 껄끄러운 시진핑 국가주석과 밀착에 나서는 것도 일본으로서는 원치 않는 부분입니다.트럼프 대통령은 이달 중순 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 선전을 방문해 시 주석과 회담할 예정입니다.회담이 성사되면 올해 들어 세 번째라는 이례적으로 잦은 빈도의 만남이 됩니다.또, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담이나 미국·중국·러시아 3자 회담이 열릴 가능성도 거론되고 있어 일본 정·관계에서는 미국과 북중러가 '재팬 패싱'에 나서지 않을지 촉각을 곤두세우고 있습니다.아사히는 "트럼프 대통령이 외교적 성과를 서두른 나머지 김 위원장 등에게 일방적인 양보를 할 경우 지역 및 세계 안보 환경을 크게 뒤흔들 수 있다"고 지적했습니다.일본은 방위비 증액 등을 둘러싼 미국의 압박이 커질 가능성도 경계하고 있습니다.총리 관저의 한 간부는 아사히에 중간선거에서 공화당이 고전함에 따라 "트럼프 대통령이 일본으로부터 돈을 받아냈다고 할 수 있도록 압박을 강화하려는 것은 아닐까"라고 말했습니다.마이니치신문은 트럼프 행정부가 일본이나 유럽을 포함한 동맹국들에 경제·안보 측면에서 과도한 요구를 제시함으로써 마찰을 고조시킬 가능성이 있다고 관측했습니다.중간선거 패배로 국내 정치에서의 영향력은 약화하는 반면 대외적으로는 강압적인 결정을 거듭하면서 국제사회가 계속해서 관세 정책 등 트럼프 정권의 불확실성에 휘둘릴 수 있다고 이 신문은 짚었습니다.중간선거에서 공화당 패배는 트럼프 행정부의 거액 재정 지출에 제동을 걸어 미국의 장기 금리 상승 압력을 약화함으로써 일본의 금리 상승 흐름도 주춤해질 가능성이 있는 것으로 전망됐습니다.다만 중동 긴장 고조 가능성이 대두되며 일본 경제가 특히 취약한 부분인 고유가에 따른 물가 상승과 엔화 약세 압력에 노출될 수 있다는 평가도 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)