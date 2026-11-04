1.5t 우주망원경 오늘 추락 예상…어디로 떨어지나

▲ 스위프트의 추락 예상 범위

미국 항공우주국이 구조하려다가 실패한 우주망원경 닐 게럴스 스위프트 관측소가 오늘(4일) 지구 추락이 예상되는 가운데 한반도 추락 가능성은 없는 것으로 나타났습니다.우주항공청은 한국천문연구원 분석 결과 스위프트가 오늘 오후 8시 46분쯤 대기권에 재진입할 것으로 예측했다며 한반도 추락 가능성은 없다고 밝혔습니다.오차 범위는 전후 2시간입니다.미국 연합우주작전센터는 오늘 오후 7시 47분쯤, 유럽우주청은 오늘 오후 9시쯤으로 예측했습니다.스위프트 우주망원경은 감마선 폭발 관측을 위해 2004년 발사된 무게 1.5t 위성입니다.약 22년간 임무를 수행한 후 지난 10월 20일 운용이 종료됐습니다.이후 통제되지 않은 상태로 고도가 점차 낮아져 199에서 205km 고도에서 지구를 돌고 있습니다.스위프트 우주망원경은 궤도경사각이 20.5도로, 남위 20.5도에서 북위 20.5도 사이 지역 상공만을 지나갑니다.궤도경사각은 위성 궤도가 적도와 이루는 각도로, 위성이 남북으로 도달할 수 있는 최대 위도를 결정합니다.이에 따라 북위 33도 이북에 위치한 한반도는 추락 가능 범위에 포함되지 않습니다.몸체의 대부분은 대기권에서 연소할 것으로 보이지만, 텅스텐 부품 일부는 남아 바다로 떨어지게 됩니다.아프리카와 호주, 인도, 동남아시아, 중남미가 모두 포함된 넓은 지역이 잔해 추락 지점으로 예상됩니다.미국 항공우주국은 올해 스타트업 카탈리스트 스페이스 테크놀로지스와 계약을 맺고 구조용 우주선 링크를 우주에 띄워 스위프트 궤도를 올리려 했지만, 링크가 제어 불능에 빠지며 실패로 돌아갔습니다.우주청은 대형 위성의 무통제 재진입인 점을 고려해 재진입이 완료될 때까지 한국천문연구원과 함께 상황을 지속해 모니터링하겠다고 덧붙였습니다.(사진=한국천문연구원 제공, 연합뉴스)