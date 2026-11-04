청와대, 새 유튜브 프로그램 '대통령의 Y' 런칭…5일 저녁 첫 공개

▲ 청와대가 이재명 대통령이 출연하는 신규 유튜브 프로그램 '대통령의 Y' 촬영 장면을 4일 공개했다.

청와대는 이재명 대통령이 유튜브 콘텐츠를 통해 국민과 직접 소통하는 프로그램을 시작한다고 밝혔습니다.성기홍 청와대 홍보소통수석은 오늘(4일), 유튜브 프로그램 '대통령의 Y' 도입을 소개하며, "국민과 직접 소통하는 유튜브 프로그램을 새로 선보일 것"이라고 말했습니다.그러면서, "이 대통령은 취임 후 기자회견 또는 기자간담회를 23차례 소화했고, SNS를 통해서도 일상적으로 국민과 소통을 해왔다"며 "여기서 더 나아가 뉴미디어 플랫폼인 유튜브를 통해 국민의 궁금증에 답하고 정책을 설명하기 위해 이번 프로그램을 마련한 것"이라고 설명했습니다.이 대통령은 오늘(4일) 첫 녹화를 마쳤는데, 해당 녹화본은 편집을 거쳐 내일(5일) 저녁 9시 유튜브 채널을 통해 공개될 예정입니다.한 회차 당 분량은 30분가량으로, 해외 순방 등 특별한 일정이 없는 이상 2주∼3주 간격으로 정기적 소통을 이어간다는 계획입니다.성기홍 수석은 "유튜브 플랫폼의 특징을 고려해 연설이나 공식 회의 석상의 발언과는 달리 편안한 분위기에서 국민의 언어로 최대한 진솔하게 의견을 피력하고 국민의 질문에 답할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)