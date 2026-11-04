[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 조한범 통일연구원 석좌연구위원, 이현식 SBS 선임기자
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● 2026 미국 중간선거
이현식 / SBS 선임기자
"트럼프, 패배 수용 기조…민주당 압승으로 기울어"
"지난 2년 공화당 물가 관리 정책 실패"
"민주 양원 장악해도 트럼프 탄핵 추진 안 할 듯"
"트럼프 '부정행위·비리' 등 유권자들 불만 나타나"
"공화당 승리해도 AI 규제 풀어주기 어려울 것"
조한범 / 통일연구원 석좌연구위원
"'샤이 트럼프' 아니라 '앵그리 트럼프'"
"트럼프 '유아독존' 국정 운영‥경제에 큰 상처"
"트럼프 인간 재해 수준…'블루 쓰나미라' 정도로 충격"
"공화당 참패한 거라 봐야…무력감 휩싸였을 것"
"트럼프, 이란전 승리 원해…협상·불확실성 기로에 놓여"
"안보 이슈, 한국은 울지도 웃지도 못하는 상황"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[미국 중간선거] 텃밭까지 흔들린 트럼프, 사실상 패배 수용…"'샤이 트럼프'가 '앵그리 트럼프'로 변해"
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