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尹, 2심도 당선무효형…국힘 '397억 반환' 초읽기?

유성재 기자
작성 2026.11.04 15:58 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 이경민 변호사, 박예린 법조팀 기자, 손석민 SBS 논설위원
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● 尹 항소심 당선 무효형 유지

이경민 / 변호사
"윤 측, 1심·2심 결과 거의 똑같아"
"2012년 인터뷰에서 변호사 소개 취지 내용 담겨 있어"
"모든 내용서 윤 측 주장 배척한 결과라 봐야"

손석민 / SBS 논설위원
"선거 비용·기탁금 포함 397억 원 반환해야 할 것"
"국힘, 올 2월 기준 약 1천315억 원 재산 갖고 있어"
"국힘, '이 대통령 '파기환송' 434억 반납해야' 주장"

박예린 / 법조팀 기자
"尹 전 대통령, 당선 무효돼도 제20대 대통령 기록 유지"
"尹 전 대통령, 탄핵으로 예우·연금 박탈"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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