[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 이경민 변호사, 박예린 법조팀 기자, 손석민 SBS 논설위원
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● 尹 항소심 당선 무효형 유지
이경민 / 변호사
"윤 측, 1심·2심 결과 거의 똑같아"
"2012년 인터뷰에서 변호사 소개 취지 내용 담겨 있어"
"모든 내용서 윤 측 주장 배척한 결과라 봐야"
손석민 / SBS 논설위원
"선거 비용·기탁금 포함 397억 원 반환해야 할 것"
"국힘, 올 2월 기준 약 1천315억 원 재산 갖고 있어"
"국힘, '이 대통령 '파기환송' 434억 반납해야' 주장"
박예린 / 법조팀 기자
"尹 전 대통령, 당선 무효돼도 제20대 대통령 기록 유지"
"尹 전 대통령, 탄핵으로 예우·연금 박탈"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
尹, 2심도 당선무효형…국힘 '397억 반환' 초읽기?
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