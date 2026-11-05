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[SDF] 한병도 더불어민주당 원내대표 "AI 시대, 공동체가 나아갈 방향 고민해야"

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작성 2026.11.05 08:51 수정 2026.11.05 09:34 조회수
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한병도 더불어민주당 원내대표는 오늘(5일) 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 'SBS D포럼(SDF)'에서 "인공지능(AI) 시대의 '생각 주권'은 스스로 판단하고 결정하는 능력을 넘어 그에 따른 책임까지 고려하는 것"이라고 강조했습니다.

한 원내대표는 축사에서 "'생각 주권'이 단순히 스스로 판단하고 결정하는 능력만을 뜻하는 것은 아니라고 생각한다"며 "그 판단이나 결정이 타인과 공동체에 미칠 영향, 나아가 책임까지 고려하는 자세가 필요하다"고 밝혔습니다.

한 원내대표는 "이제 인공지능은 스스로 생각하고 판단하며 독자적으로 행동에 나설 수 있는 수준에 이르렀다"며 "인간의 고유 영역으로 여겼던 사고와 생각을 일정 부분 인공지능이 대체할 수 있게 됐다"고 말했습니다.

한 원내대표는 이어 "산업 현장은 물론이고 국방과 안보 분야에서까지 인공지능이 의사결정에 활용되는 사례가 늘고 있다"며 "국가와 개인의 독립적인 결정권을 인공지능과 어떻게 조화할 것인지 깊은 성찰이 필요한 시점"이라고 강조했습니다.

한 원내대표는 올해 SDF의 주제인 '대체지능시대, 생각 주권을 묻다'에 대해 "시의적절하다"고 평가하며 "인공지능 시대에 우리 공동체가 나아가야 할 방향, 그것이 오늘 포럼의 본질일 것"이라고 밝혔습니다.

한 원내대표는 "올해 SBS D포럼도 대한민국의 미래를 한발 앞서 고민하고 준비하는 지혜의 장이 되길 바란다"며 "집권여당 원내대표로서 우리 사회와 공동체의 발전을 위해 여러분과 함께 머리를 머리를 맞대겠다"고 말했습니다.
 
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