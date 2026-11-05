[SDF] 한병도 더불어민주당 원내대표 "AI 시대, 공동체가 나아갈 방향 고민해야"

한병도 더불어민주당 원내대표는 오늘(5일) 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 'SBS D포럼(SDF)'에서 "인공지능(AI) 시대의 '생각 주권'은 스스로 판단하고 결정하는 능력을 넘어 그에 따른 책임까지 고려하는 것"이라고 강조했습니다.



한 원내대표는 축사에서 "'생각 주권'이 단순히 스스로 판단하고 결정하는 능력만을 뜻하는 것은 아니라고 생각한다"며 "그 판단이나 결정이 타인과 공동체에 미칠 영향, 나아가 책임까지 고려하는 자세가 필요하다"고 밝혔습니다.



한 원내대표는 "이제 인공지능은 스스로 생각하고 판단하며 독자적으로 행동에 나설 수 있는 수준에 이르렀다"며 "인간의 고유 영역으로 여겼던 사고와 생각을 일정 부분 인공지능이 대체할 수 있게 됐다"고 말했습니다.



한 원내대표는 이어 "산업 현장은 물론이고 국방과 안보 분야에서까지 인공지능이 의사결정에 활용되는 사례가 늘고 있다"며 "국가와 개인의 독립적인 결정권을 인공지능과 어떻게 조화할 것인지 깊은 성찰이 필요한 시점"이라고 강조했습니다.



한 원내대표는 올해 SDF의 주제인 '대체지능시대, 생각 주권을 묻다'에 대해 "시의적절하다"고 평가하며 "인공지능 시대에 우리 공동체가 나아가야 할 방향, 그것이 오늘 포럼의 본질일 것"이라고 밝혔습니다.



한 원내대표는 "올해 SBS D포럼도 대한민국의 미래를 한발 앞서 고민하고 준비하는 지혜의 장이 되길 바란다"며 "집권여당 원내대표로서 우리 사회와 공동체의 발전을 위해 여러분과 함께 머리를 머리를 맞대겠다"고 말했습니다.

