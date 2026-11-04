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제니 '드라큘라', 빌보드 '핫 100' 다시 5위에 올라…전 주보다 3계단 상승

김경희 기자
작성 2026.11.04 14:36 조회수
제니 '드라큘라', 빌보드 '핫 100' 다시 5위에 올라…전 주보다 3계단 상승
▲ 블랙핑크 제니

그룹 블랙핑크의 제니가 호주 가수 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라'가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '톱5'에 다시 올랐습니다.

현지시간 3일 빌보드에 따르면 제니와 테임 임팔라의 '드라큘라'는 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 전주보다 세 계단 상승한 5위를 기록했는데, 이는 자체 최고 순위와 타이 기록입니다.

캣츠아이의 '애니멀'(Animal)은 '핫 100'에서 27위를 차지했습니다.

메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST가 32위에 올랐습니다.

블랙핑크 리사의 새 앨범 '프레스 플레이'(PRESS PLAY)는 35위로 첫 진입했고, 캣츠아이의 '와일드'(WILD)는 38위를 기록했습니다.

방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'은 57위에 올라 32주 연속 차트에 머물렀습니다.

코르티스의 '그린그린'은 90위로 빌보드200 앨범 차트에 재진입했고, 스트레이 키즈의 '디스 앤드 댓'은 116위를 차지했습니다.

(사진=OA엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
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