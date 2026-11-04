[머그 인사이트] 냉장고 온도가 갑자기 50도로…유럽, 마트 냉동식품 코너 '텅텅'

현지시간 2일, 유럽 마트 냉장고 온도가 50도까지 치솟았습니다.



냉동고 문을 열자 녹아버린 아이스크림이 뚝뚝 떨어집니다.



직원들은 상한 고기와 냉동식품을 쓰레기봉투에 쓸어 담습니다.



원인은 해킹 공격이었습니다.



누군가 설비 제어 시스템에 접속해 냉장·냉동 설비를 원격으로 조작했고, 성에를 녹이는 '제상 모드'로 바꿔 온도를 끌어올린 겁니다.



비슷한 일은 지난달 프랑스에서도, 지난 8월 미군기지 식품매장에서도 있었습니다.



하지만 누가, 왜 이런 공격을 벌였는지는 아직 밝혀지지 않았습니다.



그렇다면 우리나라 마트의 냉장고는 안전할까요? 냉장고 해킹 사건의 전말과 국내 상황까지, 영상으로 확인해 보세요.



(구성 : 김채현, 편집 : 박서연, 디자인 : 조승현, 내레이션 : 소환욱, 제작 : 지식콘텐츠IP부)