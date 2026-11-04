'보수 아성' 텍사스서 36년 만에 민주당 주지사 당선

▲ 지나 히노호사 민주당 텍사스주 주지사 후보가 3일(현지시간) 텍사스 오스틴에서 열린 선거의밤 행사에 도착하고 있다.

미국 중간선거에서 텍사스주 주지사 후보로 나선 민주당 소속 지나 히노호사(52) 후보가 4선에 도전하던 공화당 후보 그레그 애벗 현 주지사를 누르고 승리했다고 AP 통신이 보도했습니다.텍사스주는 미국 공화당의 오랜 텃밭으로 여겨져 온 곳으로, 텍사스주에서 민주당 출신 주지사가 당선된 것은 조지 H. W. 부시 대통령 재임 시기인 1990년 앤 리처즈 전 주지사 당선 이후 36년 만에 처음입니다.라틴계인 히노호사 후보는 노동·민권 전문 변호사였다가 지난 2017년부터 텍사스 주의회 의원을 지냈습니다.3선 주지사이자 트럼프 대통령의 확고한 지지자인 애벗 후보와 달리 대중적인 인지도가 떨어졌지만, 인공지능(AI) 데이터센터 및 부패 문제에 꾸준히 목소리를 내며 지지율을 올렸다고 AP 통신은 소개했습니다.앞서 텍사스주의 연방 상원 선거에서도 민주당 소속 제임스 탈라리코 후보의 승리가 확정적으로 보도된 바 있어, 대표적인 '보수 텃밭'의 주지사와 상원의원 모두 민주당 후보가 당선되는 이변이 펼쳐지게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)