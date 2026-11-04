뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'보수 아성' 텍사스서 36년 만에 민주당 주지사 당선

김민표 기자
작성 2026.11.04 14:22 조회수
지나 히노호사 민주당 텍사스주 주지사 후보가 3일(현지시간) 텍사스 오스틴에서 열린 선거의밤 행사에 도착하고 있다. (사진=AP, 연합뉴스)
▲ 지나 히노호사 민주당 텍사스주 주지사 후보가 3일(현지시간) 텍사스 오스틴에서 열린 선거의밤 행사에 도착하고 있다.

미국 중간선거에서 텍사스주 주지사 후보로 나선 민주당 소속 지나 히노호사(52) 후보가 4선에 도전하던 공화당 후보 그레그 애벗 현 주지사를 누르고 승리했다고 AP 통신이 보도했습니다.

텍사스주는 미국 공화당의 오랜 텃밭으로 여겨져 온 곳으로, 텍사스주에서 민주당 출신 주지사가 당선된 것은 조지 H. W. 부시 대통령 재임 시기인 1990년 앤 리처즈 전 주지사 당선 이후 36년 만에 처음입니다.

라틴계인 히노호사 후보는 노동·민권 전문 변호사였다가 지난 2017년부터 텍사스 주의회 의원을 지냈습니다.

3선 주지사이자 트럼프 대통령의 확고한 지지자인 애벗 후보와 달리 대중적인 인지도가 떨어졌지만, 인공지능(AI) 데이터센터 및 부패 문제에 꾸준히 목소리를 내며 지지율을 올렸다고 AP 통신은 소개했습니다.

앞서 텍사스주의 연방 상원 선거에서도 민주당 소속 제임스 탈라리코 후보의 승리가 확정적으로 보도된 바 있어, 대표적인 '보수 텃밭'의 주지사와 상원의원 모두 민주당 후보가 당선되는 이변이 펼쳐지게 됐습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지