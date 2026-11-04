[현장영상] 상상의 끝판왕 'AI 숏드라마'…단 5분 만에 이렇게 만든다고?

최근 AI 기술을 활용해 스토리 설정부터 등장인물, 배경, 영상까지 제작하는 'AI 숏드라마'가 새로운 콘텐츠 트렌드로 주목받고 있습니다.



판타지부터 로맨스, 막장 드라마까지 현실에서는 구현하기 어려운 다양한 이야기를 짧은 영상으로 담아내며 2030 세대의 관심을 끌고 있는데요.



이제는 전문 제작자뿐 아니라 일반인들도 AI 제작 도구를 활용해 자신만의 드라마를 만들고 SNS에 공유하면서 창작의 문턱이 낮아지고 있습니다.



새로운 콘텐츠 제작 방식으로 주목받는 AI 숏드라마의 매력을 들여다봅니다.



(취재 : 배지은, 구성 : 양현이, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 이수민, 제작 : 모닝와이드 3부)