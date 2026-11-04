[자막뉴스] "초저가 알리·테무 직구 끝났다?"…유럽연합, 수수료 폭탄 초강수

유럽연합이 중국산 초저가 상품의 유입을 억제하기 위해 해외 직구 상품에 추가 수수료를 부과하기로 결정했습니다.



현지시간 2일(11월2일) AFP통신 등에 따르면 유럽연합은 지난 1일부터 역외 국가에서 유입되는 전자상거래 상품에 물품 종류별로 2유로의 취급 수수료를 부과하고 있습니다.



새 수수료는 상품 가격과 관계없이 적용되는데, 소포에 담긴 물품의 개수가 아닌 관세 분류상 물품 종류를 기준으로 부과하는 방식입니다.



예를 들어 티셔츠 10장이 담긴 소포에는 2유로의 수수료가 붙지만, 티셔츠 10장과 모자 5개가 함께 담겨 있다면 각각 다른 품목으로 분류돼 총 4유로가 부과됩니다.



문제는 기존 관세까지 별도로 적용된다는 점입니다.



유럽연합은 앞서 지난 7월부터 150유로 미만의 역외 전자상거래 상품에 품목별 3유로의 임시 관세를 부과하고 있습니다.



여기에 이번 2유로 수수료까지 추가되면서 해당 가격대의 상품에는 품목 종류당 총 5유로의 비용이 발생할 수 있습니다.



게다가 부가가치세나 별도 배송비 등은 제외한 금액이다 보니 업체 측 부담이 늘 전망입니다.



이처럼 EU가 해외 직구 규제를 강화한 배경에는 중국발 저가 상품의 폭발적인 증가가 있습니다.



유럽연합 집행위원회 자료에 따르면 지난해 유럽연합으로 유입된 저가 전자상거래 소포는 약 60억 건에 달했습니다.



이 가운데 약 93%가 중국에서 발송된 것으로 집계됐습니다.



유럽연합은 테무와 쉬인, 알리익스프레스 등 중국 온라인 플랫폼의 성장으로 저가 수입품이 급증하면서 세관의 검사·통관 업무 부담이 커졌다고 설명합니다.



유럽연합은 새로운 수수료를 소비자가 아닌 온라인 플랫폼과 판매업자, 운송업체 등 수입 관련 사업자가 부담하도록 했다고 설명하지만, 업체들이 늘어난 비용을 판매가격이나 배송비에 반영할 가능성이 있어 실제 부담은 소비자에게 돌아갈 수 있다는 우려가 나옵니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 서병욱, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)