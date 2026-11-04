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트럼프가 반발 뚫고 밀어줬는데…개표 결과 '이변'

작성 2026.11.04 13:13 조회수
트럼프와 달린 그레이엄(오른쪽)
▲ 트럼프와 달린 그레이엄(오른쪽)

3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거 개표 결과 공화당 강세 지역이었던 격전지 사우스캐롤라이나주의 상원의원 선거에서 민주당 후보가 승리할 것으로 예측됐습니다.

미 NBC방송에 따르면 개표율 86% 상황에서 민주당 애니 앤드루스 후보가 51%의 득표율로 46.9%의 공화당 달린 그레이엄 후보를 제칠 것으로 예상됐습니다.

그레이엄 후보는 트럼프 대통령의 최측근으로 지난 7월 갑작스럽게 사망한 린지 그레이엄 전 상원의원의 여동생입니다.

트럼프 대통령이 그레이엄의 사망으로 공석이 된 상원의원 자리를 여동생이 물려받도록 했다가 정식으로 특별 예비선거를 거쳐 공화당 상원 후보가 되도록 도왔습니다.

그런 탓에 이번 패배는 트럼프 대통령에게 이중 타격입니다.

사우스캐롤라이나는 공화당 강세 지역으로서 2000년대 들어 민주당 상원의원을 배출한 적이 없습니다.

그런 지역에서 트럼프 대통령이 당내 반대를 무릅쓰고 밀어붙인 후보가 결국 민주당 후보에 무릎을 꿇은 것입니다.

2024년 대선 당시 사우스캐롤라이나는 18%포인트(p) 차이로 트럼프 대통령을 밀어줬습니다.

여러 미 선거예측기관은 사우스캐롤라이나의 공화당 지지세를 감안해 그레이엄 후보의 당선을 가능성을 조금 더 높게 전망해 왔습니다.

사우스캐롤라이나주 상원의석 확보로 민주당은 상원 다수당 탈환에 한걸음 더 다가가게 됐습니다.

민주당은 상원에서 4석을 순증해야 상원 다수당이 될 수 있습니다.

CNN방송은 "공화당과 민주당이 같은 말을 하고 있다. 민주당은 압승으로 가고 있고 공화당의 패배는 예상 범위보다 크다는 것"이라고 전했습니다.

(사진=게티이미지)
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