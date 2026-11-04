크라운해태, 4연승 달리며 PBA 팀리그 선두 수성

▲ 크라운해태 백민주

이미지 확대하기

프로당구(PBA) 팀리그 4라운드 선두를 달리는 크라운해태와 2위 휴온스가 1위 자리를 놓고 맞붙습니다.크라운해태는 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2026-2027' 4라운드 나흘째 경기에서 하나카드를 세트 점수 4대 2로 제압했습니다.4라운드 전승을 달린 크라운해태는 4승으로 선두를 지켰고, 휴온스는 우리금융캐피탈에 4대 0 완승하며 3승 1패로 2위를 유지했습니다.크라운해태는 1세트 다비드 마르티네스(스페인)-김임권 조가 무라트 나지 초클루(튀르키예)-신정주 조를 11대 9로 꺾었고, 2세트 백민주-임정숙 조가 김가영-김진아 조를 9대 1로 물리쳤습니다.3세트에서는 마르티네스가 응우옌꾸옥응우옌(베트남)을 15대 6으로 누르며 기선을 제압했습니다.4세트와 5세트를 내줬으나 6세트에서 백민주가 김가영을 9대 5로 잡아 승부를 갈랐습니다.휴온스는 강동궁이 1세트 로빈슨 모랄레스(콜롬비아)와 짝을 이뤄 이상대-엄상필 조를 11대 5로 제압하고, 3세트 다비드 사파타(스페인)를 15대 14로 꺾으며 맹활약했습니다.이어 4세트 응오딘나이(베트남)-김예은 조가 강민구-김민영 조를 9대 6으로 누르며 완승을 마무리했습니다.웰컴저축은행은 브레이커스를 세트 점수 4대 2로 제압하고 3연승을 달려 3위로 올라섰습니다.에스와이는 NH농협카드를 4대 2로 꺾고 4위가 됐고, 하림도 하이원리조트를 4대 2로 누르고 6위에 자리했습니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)