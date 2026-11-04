김승원, 다카르 청소년올림픽 여자 배영 100ｍ 은메달

▲ 청소년올림픽 메달을 들어 보인 김승원

한국 여자 수영의 차세대 간판 김승원이 아프리카 대륙 최초로 개최된 2026 다카르 하계청소년올림픽에서 은메달을 획득하며 한국 수영의 밝은 미래를 알렸습니다.김승원은 세네갈 다카르에서 열린 제4회 하계청소년올림픽 경영 여자 배영 100ｍ 결승에서 1분 00초 25으로 터치패드를 찍고 은메달을 획득했습니다.이날 예선을 1분 01초 06으로 통과한 김승원은 결승에서 자신의 기록을 0.81초 앞당기는 집중력과 경기 운영 능력을 발휘했습니다.금메달을 차지한 루마니아의 다리아 마리우카 실리스테아누에게 불과 0.27초 뒤진 기록입니다.김승원은 지난해 루마니아 오토페니에서 열린 2025 세계주니어수영선수권대회 여자 배영 50ｍ에서 은메달을 수확하며 세계적인 유망주로 일찌감치 주목받았습니다.해당 종목에서 27초 71의 한국 기록을 보유한 기대주이기도 합니다.김승원은 2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 배영 50ｍ와 100ｍ 등 개인 종목을 비롯해 여자 혼계영 400ｍ, 혼성 혼계영 400ｍ에서 총 4개의 동메달을 수확해 아시아 무대에서의 경쟁력까지 증명했습니다.아시안게임 일정을 마친 뒤 곧바로 청소년올림픽에 출전한 그는 전 세계 청소년 선수들이 겨루는 무대에서도 시상대에 오르며 2028 로스앤젤레스 올림픽을 향한 기대감을 높였습니다.(사진=대한수영연맹 제공, 연합뉴스)