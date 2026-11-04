[날씨] 일교차 유의…비 온 뒤 기온 '뚝'

오늘(4일) 크게 벌어지는 일교차 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 아침 서울의 기온 한 자릿수에서 출발했는데요.



낮 기온은 평년 기온을 웃돌면서 아침과의 일교차 크게 벌어지겠습니다.



오늘 지역별 낮 기온 한번 자세히 살펴보겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 17도, 부산은 19도까지 오르겠습니다.



금요일부터는 날이 급격히 추워집니다.



금요일 서울의 낮 기온은 한 자릿수로 뚝 떨어지겠고요.



입동인 토요일에는 서울의 첫 영하권의 추위가 찾아오겠습니다.



추위 대비 단단히 해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘에 구름이 많은 가운데 오후에 제주와 전남 남해안부터 비가 시작돼 밤이 되면 호남 지역까지 확대되겠고요.



내일은 전국에 비가 내리겠습니다.



예상되는 강수량 적게는 5에서 많게는 60mm가 예상되고, 비구름은 오래 머물지 않겠고요.



오후가 되면 대부분 그치겠습니다.



주 후반부터 날이 급격히 추워지는 만큼 건강 잘 챙겨주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)