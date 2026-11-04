[D리포트] '사격 천재' 반효진 또 세계 제패…19살에 올림픽 금 · 세계선수권 2연패

19살 사격 천재 반효진 선수가 세계선수권에서 2회 연속 정상에 올랐습니다.



반효진은 카타르 도하에서 열린 세계선수권 여자 10m 공기소총 예선에서 전체 1위에 오른 뒤, 8명이 나선 결선에서는 금빛 역전 쇼를 펼쳤습니다.



첫 열 발에서 중국 한자 위에 1.1점 뒤진 2위를 기록했지만, 이후 두 발마다 한 명씩 탈락하는 일리미네이션 스테이지에서 매서운 뒷심을 보였습니다.



심호흡을 고르고 침착하게 격발하며 조금씩 격차를 좁혔고, 18번째 발에 동점을 만든 뒤 20번째 발에서 0.1점 차 역전에 성공했습니다.



그리고 21번째 발에서는 표적 정중앙 10.9점을 꿰뚫어 탄성을 자아냈습니다.



승기를 잡은 반효진은 마지막 두 발을 10.6점과 10.4점으로 마무리해 253.1점을 기록했고, 0.9점 차 역전승을 완성한 뒤 가볍게 미소 짓고 손을 흔들며 2연패를 자축했습니다.



사격 입문 3년 만에 파리올림픽에서 깜짝 금메달을 따낸 데 이어 지난해 세계선수권 첫 우승을 차지한 반효진은, 20살이 되기도 전 세계 선수권 두 번째 금메달까지 목에 걸었습니다.



[반효진/사격 국가대표 : 첫 번째 시리즈가 잘 풀리질 않아서 그래서 조금 부담이 됐었는데 그래도 이제 '금메달 따자는 생각보다는 그냥 3등 안에만 들자'라고 생각하고 마음 편하게 하려고 노력했던 것 같습니다.]



종목마다 3장씩 LA 올림픽 출전권이 걸린 이번 대회에서 당당히 정상에 올라, 한국 사격에 LA행 티켓도 1장 선사했습니다.



[반효진/사격 국가대표 : (이번 대회가) 올림픽 쿼터를 부여하는 첫 국제 대회였기 때문에 '첫 대회부터 따고 시작하자'라고 생각을 했고, 그래서 꼭 (메달을) 따고 싶었습니다.]



반효진은 대한사격연맹 참가 신청 누락으로 출전 기회를 잃은 후배 최예인에게 자신의 메달을 걸어주는 훈훈한 장면도 연출했습니다.



(취재 : 김형열, 영상편집 : 이홍명, 제작 : 디지털뉴스부)