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트럼프 "폭스 개표방송 진행자 돌처럼 멍청…이러니 시청률 폭락"

김민표 기자
작성 2026.11.04 10:18 조회수
트럼프 "폭스 개표방송 진행자 돌처럼 멍청…이러니 시청률 폭락"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 중간선거 개표 방송을 보다 폭스뉴스를 비난하는 게시물을 잇따라 올렸습니다.

트럼프 대통령은 이날 저녁 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "폭스뉴스로 선거 방송을 보고 있는데 제시카 타로프의 목소리를 못 참겠다. 돌처럼 멍청한데 목소리가 거슬린다"고 불평했습니다.

타로프는 진보 성향의 폭스뉴스 진행자로, 방송에서는 민주당의 논리와 전략을 주로 설명합니다.

트럼프 대통령은 이어 "폭스뉴스 여론조사는 언제나 최악", "폭스뉴스 시청률은 27%까지 떨어졌다. 트럼프에 집착하는 멍청한 민주당원 보도에 너무 많은 시간을 할애하기 때문"이라며 비난 게시물을 연달아 올렸습니다.

그는 "폭스뉴스 시청률이 무너지는 게 당연하고 더욱더 떨어질 것"이라며 "나 때문이 아니고 내게 반대하기 때문이다. 이런 일이 전에도 있었고 폭스는 거의 무너질 뻔했는데 지금 또다시 같은 일이 벌어지고 있다"고도했습니다.

트럼프 대통령은 이날 오전에는 폭스뉴스 전화 인터뷰로 공화당 지지층의 투표를 독려했습니다.

폭스뉴스를 지지층 결집의 수단으로 보면서 민주당에 우호적인 보도가 나올 때는 맹비난을 하는 셈입니다.

(사진=게티이미지)
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