중간선거 투표한 이유?…'트럼프 반대 위해' 43%·'지지 위해' 16%

▲ 미국 알래스카주에서 중간선거에 투표하는 유권자들

미국 중간 선거에서 유권자들은 경제와 민주주의 현황을 가장 중요한 국가 현안으로 꼽은 것으로 나타났습니다.도널드 트럼프 대통령의 지지율은 2008년 이후 실시된 역대 선거 당시 현직 대통령 지지율 중 최저치를 기록했습니다.여론조사기관 SSRS가 NBC, ABC, CBS, CNN, 폭스뉴스, AP 통신 등 주요 언론사로부터 의뢰를 받아 실시한 유권자 대상 출구조사 결과에 따르면 응답자 39%는 미국이 직면한 가장 중요한 문제로 '경제'(39%)를 꼽았습니다.'민주주의 현황'을 선택한 응답자가 두 번째로 많은 32%였고, 이어 '이민'(14%), '의료 서비스'(8%), 외교정책(4%), 범죄율(3%) 등의 순이었습니다.이날 투표를 한 이유에 대해선 '트럼프 대통령에 대한 반대를 표명하기 위해'를 선택한 응답자는 43%였고, '트럼프는 투표하는 데 영향을 주지 않았다'는 응답자는 41%였습니다.트럼프 대통령에 대한 지지를 표명하기 위해 투표했다는 응답자는 16%에 그쳤습니다.이번에 투표할 때 선택의 요인이 '정부 부정부패'였는지를 묻는 질의엔 응답자의 54%가 '결정적 요인'이라고 답했고, '주요한 요인'이라는 응답자도 36%나 됐습니다.또 '생활비' 문제에 대해선 49%가 '결정적 요인'을, 39%가 '주요한 요인'을 각각 선택했습니다.트럼프 대통령의 국정 수행 지지율은 38%로 나타났습니다.이는 2008년 당시 지지율이 27%로 급락했던 조지 W. 부시 대통령 이후 대선 및 중간선거 당시 현직 대통령의 지지율 가운데 가장 낮은 수준이라고 NBC는 지적했습니다.정당 지지율은 공화, 민주 양당이 크게 다르지 않았습니다.민주당에 대한 지지율은 46%(부정평가 54%)였고, 공화당은 41%(부정평가 59%)였습니다.(사진=게티이미지)