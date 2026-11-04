중간선거 투표한 이유?…'트럼프 반대 위해' 43%·'지지 위해' 16%

▲ 미국 알래스카주에서 중간선거에 투표하는 유권자들
미국 중간 선거에서 유권자들은 경제와 민주주의 현황을 가장 중요한 국가 현안으로 꼽은 것으로 나타났습니다.
도널드 트럼프 대통령의 지지율은 2008년 이후 실시된 역대 선거 당시 현직 대통령 지지율 중 최저치를 기록했습니다.
여론조사기관 SSRS가 NBC, ABC, CBS, CNN, 폭스뉴스, AP 통신 등 주요 언론사로부터 의뢰를 받아 실시한 유권자 대상 출구조사 결과에 따르면 응답자 39%는 미국이 직면한 가장 중요한 문제로 '경제'(39%)를 꼽았습니다.
'민주주의 현황'을 선택한 응답자가 두 번째로 많은 32%였고, 이어 '이민'(14%), '의료 서비스'(8%), 외교정책(4%), 범죄율(3%) 등의 순이었습니다.
이날 투표를 한 이유에 대해선 '트럼프 대통령에 대한 반대를 표명하기 위해'를 선택한 응답자는 43%였고, '트럼프는 투표하는 데 영향을 주지 않았다'는 응답자는 41%였습니다.
트럼프 대통령에 대한 지지를 표명하기 위해 투표했다는 응답자는 16%에 그쳤습니다.
이번에 투표할 때 선택의 요인이 '정부 부정부패'였는지를 묻는 질의엔 응답자의 54%가 '결정적 요인'이라고 답했고, '주요한 요인'이라는 응답자도 36%나 됐습니다.
또 '생활비' 문제에 대해선 49%가 '결정적 요인'을, 39%가 '주요한 요인'을 각각 선택했습니다.
트럼프 대통령의 국정 수행 지지율은 38%로 나타났습니다.
이는 2008년 당시 지지율이 27%로 급락했던 조지 W. 부시 대통령 이후 대선 및 중간선거 당시 현직 대통령의 지지율 가운데 가장 낮은 수준이라고 NBC는 지적했습니다.
정당 지지율은 공화, 민주 양당이 크게 다르지 않았습니다.
민주당에 대한 지지율은 46%(부정평가 54%)였고, 공화당은 41%(부정평가 59%)였습니다.
(사진=게티이미지)
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