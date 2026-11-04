뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

인천경제청 "청라·송도에 K콘텐츠·바이오 등 미래산업 기반↑"

윤영현 기자
작성 2026.11.04 09:29 조회수
인천경제청 "청라·송도에 K콘텐츠·바이오 등 미래산업 기반↑"
▲ K-바이오랩허브 착공식

인천경제자유구역청은 송도·영종·청라 지역에서 K-콘텐츠와 바이오를 비롯한 미래산업의 성장 기반을 확대하고 있다고 오늘(4일) 밝혔습니다.

청라 18만 8천㎡ 땅에서는 영상 제작 시설과 콘텐츠 지식재산권(IP)을 활용한 문화·관광시설을 조성하는 영상문화복합단지 '솜 시티' 사업이 본격적으로 추진됩니다.

인천경제청은 이 사업과 연계해 국내외 콘텐츠 기업과 해외 투자자본을 유치하면서 청라를 글로벌 영상산업 거점으로 육성할 방침입니다.

송도에서는 바이오 창업 지원시설인 'K-바이오 랩허브' 공사가 최근 시작됐고, 세계보건기구(WHO)의 '글로벌 바이오 캠퍼스 실습교육장'도 문을 열면서 바이오산업 생태계가 확장하고 있습니다.

인천경제청은 강화도 남단 6.32㎢를 경제자유구역으로 신규 지정해 그린·블루 바이오와 피지컬 인공지능(AI), 복합관광 산업을 육성할 계획입니다.

인천경제청은 이들 사업을 포함한 '제2차 인천경제자유구역 발전계획'을 수립해 오는 12월 최종 보고회 후 산업통상부에 제출할 예정입니다.

김종철 인천경제청장은 "개발 중심의 투자유치를 넘어 국가 산업전략과 글로벌 공급망 변화에 맞춘 전략적 투자유치를 진행하겠다"고 말했습니다.
 
(사진=인천경제자유구역청 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
윤영현 기자 사진
윤영현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지