'호프', 프랑스서 한국 영화 오프닝 신기록…벨기에 흥행도 호조

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영화 '호프'(HOPE)가 프랑스 개봉 첫날 올해 한국영화 개봉작 오프닝 신기록을 세웠다.투자배급사 플러스엠 엔터테인먼트에 따르면 '호프'는 프랑스 전역 192개 스크린에서 개봉해 약 80만 달러의 오프닝 수익을 기록했다. 특히 개봉 주말인 10월 31일(토)에는 프랑스 전체 흥행 수익의 31%를 차지하는 핵심 시장인 파리에서 박스오피스 2위에 오르며 강세를 보였다.'호프'의 열기는 벨기에에서도 이어졌다. 벨기에 38개 스크린에서 개봉한 '호프'는 약 6만 4천 달러의 오프닝 수익을 기록하며 '헤어질 결심', '버닝'의 오프닝 성적을 크게 웃도는 성과를 거뒀다. 프랑스에 이어 벨기에에서도 인상적인 출발을 알리며 유럽 시장에서 흥행에 청신호가 켜졌다.'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 나홍진 감독이 연출하고 황정민, 조인성, 정호연 등이 주연을 맡았다.지난 7월 국내에 개봉한 '호프'는 전국 460만 명의 관객을 모았으며 북미에 이어 유럽 시장에서도 개봉해 해외 관객과 만나고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)