'엔비디아 경쟁사' AMD, 3분기 매출 18조 원…'사상 최고'

▲ AMD

엔비디아 경쟁사 AMD가 인공지능(AI) 데이터센터 칩 수요 급증에 힘입어 사상 최대 실적을 달성했습니다.AMD는 3분기 매출이 지난해 같은 기간과 견줘 45% 증가한 133억 8천만 달러(약 18조 원)를 기록했다고 현지시간 3일 공시했습니다.이는 시장조사기관 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 월가 기대치 130억 9천만 달러를 웃돌뿐만 아니라, AMD의 역대 분기 최고 매출을 경신한 신기록입니다.조정 주당순이익(EPS)도 전년 동기 대비 74% 급증한 2.09달러를 기록, 시장 분석가들의 예상치 1.95달러를 넘어섰습니다.실적 성장의 주역은 AI 가속기와 서버용 중앙처리장치(CPU)를 생산하는 데이터센터 부문이었습니다.3분기 데이터센터 매출은 전년 대비 97% 급증한 85억 5천만 달러로 전체 매출의 약 3분의 2를 책임졌습니다.최신 AI 가속기인 '인스팅트 MI455X' 등 GPU 신제품과 6세대 '에픽'(EPYC) CPU의 판매 호조가 성장을 견인했다고 AMD는 설명했습니다.우주항공·방산·차량 등 사업에 쓰이는 내장형(임베디드) 부문 매출도 8억 6천만 달러에서 11억 1천만 달러로 29.4% 성장했습니다.다만 클라이언트·게이밍 부문은 매출이 약 8% 감소했습니다.이는 메모리 대란 등에 따른 PC 시장 침체의 영향으로 추정됩니다.AMD는 이와 같은 성장세가 이어져 4분기 매출이 전년 동기 대비 66% 급증한 170억 달러(약 22조 9천억 원)를 기록할 것이라는 가이던스를 제시했습니다.이는 애널리스트 예상치 평균인 162억 달러를 상회하는 수치입니다.리사 수 최고경영자(CEO)는 "인스팅트와 에픽 제품에 대한 수요가 지속해서 강화하고 있다"며 "(AI 랙인) '헬리오스' 서버와 차세대 '베니스' CPU 생산이 본격화함에 따라 4분기에는 성장이 더욱 가속할 것"이라는 전망을 내놨습니다.이날 실적 기대감으로 정규장에서 3.65% 상승한 AMD 주가는 실적 발표 이후 시간 외 거래에서 약 7% 급등해 미 동부 시간 오후 5시 20분 기준 518달러선에서 등락하고 있습니다.AMD는 최근 주요 거대 기술기업과의 파트너십을 연이어 확대하면서 AI 인프라 생태계에서 엔비디아 칩의 대안 위상을 굳히고 있습니다.앤트로픽과 메타, 마이크로소프트(MS), 오픈AI, 오라클 등이 AMD의 AI 랙 헬리오스를 도입했습니다.한편 AMD는 지난 9월 'AI 대모'로 불리는 페이페이 리의 '세계 모델' 스타트업 '월드 랩스'를 인수해 실물 AI 영역에 진출한다고 발표한 바 있습니다.(사진=게티이미지)