'UCL 최단 시간 4골' PSG, 비야레알에 6대 0 대승…맨유, 로마에 3대 2 역전승

▲ 비야레알 CF와 파리 생제르맹의 2026/27 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 경기에서, 파리 생제르맹의 주앙 네베스가 팀의 첫 골을 넣은 후 동료들과 함께 기뻐하고 있다.

파리 생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 역대 '최단 시간 4골' 기록을 세우며 스페인 비야레알을 대파했습니다.PSG는 4일(한국시간) 스페인 비야레알의 엘 마드리갈에서 열린 2026-2027 UCL 리그 페이즈 4차전 원정 경기에서 비야레알을 6대 0으로 꺾었습니다.PSG는 전반 9분 주앙 네베스의 선제골을 시작으로 12분 데지레 두에, 13분 세니 마율루, 17분 파비안 루이스가 차례로 골망을 흔들었습니다.상대 비야레알이 자기 진영에서 공을 빼앗기는 등 잇따라 실책을 저지르자, 경기 시작 17분 만에 4대 0으로 앞서갔습니다.UEFA에 따르면 이는 UCL에서 한 팀이 가장 빠르게 4득점을 올린 기록입니다.종전 기록은 레알 마드리드(스페인)가 2011년 디나모 자그레브(크로아티아)와 홈 경기에서 6대 2로 이길 때 세운 20분입니다.PSG는 후반에도 골 잔치를 이어갔습니다.루이스가 후반 5분 추가 득점하며 '멀티골'을 기록했고, 후반 33분엔 17세 유망주 데이비드 볼리가 쐐기 득점을 올렸습니다.PSG는 우스만 뎀벨레, 마르키뉴스, 누누 멘드스(이상 허벅지 부상), 흐비차 크바라츠헬리아(전방십자인대 파열) 등 주축 선수 4명이 부상으로 이번 원정길에 동행하지 못하는 악재 속에서도 기록적인 승리를 거둬 '디펜딩 챔피언'의 위세를 과시했습니다.잉글랜드 프로축구 맨체스터 유나이티드는 안방인 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 AS로마(이탈리아)에 3대 2 역전승을 거뒀습니다.킥오프 17분 만에 두 골을 내준 맨유는 후반 13분 브루누 페르난드스의 페널티킥 만회골에 마테우스 쿠냐의 멀티골을 엮어 짜릿한 승리를 거뒀습니다.후반 38분 왼쪽에서 페르난드스가 올려준 크로스를 트래핑한 뒤 오른발로 마무리해 동점골을 뽑아낸 쿠냐는 불과 3분 뒤 오른쪽 사각에서 강력한 오른발 슈팅으로 역전골까지 터뜨렸습니다.이 골을 넣은 뒤 유니폼을 벗어 던지고 관중석의 팬들에게 달려가 안기며 옐로카드를 받은 쿠냐는 후반 추가시간 거친 태클로 두 번째 경고를 받고 퇴장당했습니다.올 시즌 프리미어리그(EPL)에서 1승 4무 4패로 부진한 맨유는 반등의 기회를 잡았습니다.무엇보다 경질설에 시달리던 마이클 캐릭 맨유 감독에게 귀중한 승리입니다.FC바르셀로나(스페인)는 홈에서 애스턴 빌라(잉글랜드)를 3대 0으로 꺾었습니다.전반 7분 라민 야말의 선제골로 앞서간 바르셀로나는 후반 멀티골을 터뜨린 하피냐 덕에 완승했습니다.이날 UCL 경기 전에는 스페인 2부리그 경기 중 골키퍼와 충돌로 숨진 테네리페의 공격수 헤수스 데 미겔을 추모하는 의미로 UCL 주제가가 연주되지 않았습니다.하피냐는 "오늘은 축구 이야기를 하고 싶지 않다. 헤수스의 가족에게 메시지를 전하고 싶다. 편히 잠들길 바란다"며 "누구에게나 일어날 수 있는 일이라 너무 힘들다"고 말했습니다.이밖에 갈라타사라이(튀르키예)는 홈에서 슈투트가르트(독일)를 2대 0으로, 스포르팅(포르투갈)은 원정에서 샤흐타르 도네츠크(우크라이나)를 1대 0으로 제압했습니다.(사진=게티이미지)