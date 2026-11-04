트럼프 "선거 결과 생각보다 좋을 것"…민주 상원대표 "우리가 다수당 될 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미국 연방 의회 권력을 결정짓는 중간선거 본투표일인 현지시간 3일 공화, 민주 양당의 지도자들이 선거 결과에 대해 각자 유리한 전망을 내놓았습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 오전 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 "모든 게 잘 진행되고 있다"며 "인플레이션은 해결됐다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "내 생각에 (선거) 결과는 생각하는 것보다 더 좋을 것"이라고 예상했습니다.이번 선거에서 집권 여당에 대한 민심 이반의 가장 큰 요인인 고물가와 고유가 문제가 해결됐다고 선언하면서 선거 결과에 대한 긍정적 전망을 내놓은 것입니다.하지만, 트럼프 대통령의 말대로 미국 내 높은 생활비 문제가 해결된 것은 아닙니다.미국의 물가를 가늠하는 대표적 지표 중 하나인 휘발유 가격은 미 동부시간으로 이날 오전 10시 기준 갤런당 4.13 달러로, 역대 미국 중간선거일 중 가장 비싼 가격을 기록했습니다.이런 고유가는 유권자 불만 고조의 직접적 원인이 되면서 트럼프 대통령과 공화당에 타격을 줬고, 반대로 야당인 민주당은 각종 여론조사를 근거로 연방 하원뿐 아니라 상원 다수당 지위까지 탈환할 수 있다는 희망을 품고 있습니다.척 슈머(뉴욕) 민주당 연방 상원 원내대표는 이날 뉴욕시 브루클린의 한 학교에서 투표한 뒤 기자들과 만나 "연방 상원에 새로운 민주당 다수당이 탄생할 것"이라고 밝혔습니다.다만, 그는 '김칫국부터 마시지 말라'라는 취지의 미국 속담도 언급하며 신중한 태도를 취했습니다.슈머 원내대표는 "달걀이 부화하기도 전에 병아리부터 세는 걸 원하지 않는다"며 "그래서 우리 분위기를 '속이 불편하게 낙관적'(nauseously optimistic)이라고 표현하고 싶다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)