사망한 남편 약봉투에 '3천만 원'…무사히 되찾았다

세 번째 핫토픽, '약봉지에 남긴 3천만 원'입니다.



한 여성이 사별한 남편이 먹던 약을 처분하려고 했습니다.



그런데 그 약봉투 안에 살아 생전 남편이 현금 3,000만 원을 남겨두었던 거예요.



다행히 약국 직원과 경찰의 도움으로 돈을 되찾았습니다.



지난달 26일 제주 아라파출소에 현금 3,000만 원을 습득했다는 신고가 접수된 겁니다.



신고자는 약국의 직원이었어요.



앞서 이날 정오쯤 60대 여성이 약국에 찾아와서 사망한 남편이 먹던 약이라면서 약상자 폐기를 해달라고 부탁했습니다.



그리고 직원이 그 상자를 살펴보는데 이렇게 여러 개의 약봉지에 현금 뭉치가 나눠 들어 있었던 겁니다.



경찰은 CCTV를 통해 여성의 인상착의를 특정했고 신원도 확인했고요.



약봉지에 적힌 남편의 이름을 결정적 단서로 결국 돈을 되찾아줄 수 있었습니다.



확인을 해봤더니 이 돈 남편이 살아 생전 택시 기사로 일하며 모아둔 것이었습니다.



여성은 "남편이 갑자기 병을 얻어 투병하다 세상을 떠나는 바람에 경황이 없었다"면서 "약상자에 현금이 있는지 전혀 몰랐는데 이 소중한 자금을 찾아준 약국 직원과 경찰에게 감사하다"는 인사를 전했습니다.



(화면제공 : 제주동부경찰서)