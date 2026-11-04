1. 트럼프 운명 오늘 판가름…오후부터 결과 윤곽



임기 반환점을 맞은 트럼프 대통령의 국정 장악력을 좌우할 중간선거 투표가 미국 전역에서 진행 중입니다. 선거 결과의 윤곽은 오늘(4일) 오후쯤이면 나올 것으로 보입니다.



2. '허위사실 공표' 윤 선거법 사건 오늘 2심 선고



대선 후보 시절 허위 발언을 한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 항소심 선고가 오늘 내려집니다. 2심 재판부도 당선 무효형을 선고하고 이 판결이 확정될 경우, 국민의힘은 국가로부터 보전받은 선거비용 397억 원을 반환해야 합니다.



3. 1호기 개인정보, '벨기에 전달 과정서 유출' 의심



이재명 대통령 부부를 포함한 대통령 순방단의 개인 정보 유출 사건에 대해 경찰이 수사에 착수했습니다. 정부는 생년월일과 여권번호와 담긴 이 파일이 외교부에서 벨기에로 전달되는 과정에서 문제가 생긴 것으로 보고 있습니다.



4. "CEO로 위장해 면접까지"…'북한 해킹' 보고서 발표



세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 8조 원대 대형 해킹 사건의 전말을 담은 보고서를 발표했습니다. 북한 해커들은 가짜 채용 면접까지 진행하며 5달 동안 치밀하게 공격을 준비한 것으로 드러났습니다.