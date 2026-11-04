[날씨] 오늘 큰 일교차 유의…주말 서울 첫 영하권 추위

가을이 깊어 가면서 간간이 추위가 밀려오고 있는데요.



오늘(4일)은 큰 추위 없이 이맘때 늦가을 날씨가 예상됩니다.



다만 중부 내륙을 중심으로 일교차가 많게는 15도 안팎까지 크게 벌어져서 옷차림에 유의하셔야겠습니다.



한편 오늘 늦은 오후부터 제주에는 비가 내리겠습니다.



이 비는 내일 전국으로 확대되겠는데요.



예상되는 비의 양은 전남과 경남, 제주에 최고 40, 제주 산지에 최대 60mm가 흠뻑 쏟아지겠고 수도권은 5mm 안팎으로 양이 많지는 않겠습니다.



오늘 오전까지 중부와 경북, 전북 내륙을 중심으로 안개가 짙게 끼겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울과 광주가 8도로 어제보다 3, 4도가량 높겠고요.



낮 기온은 서울이 18도, 부산 19도로 어제와 비슷하거나 조금 더 높겠습니다.



금요일부터는 다시 날이 추워지겠습니다.



절기상 입동인 토요일 아침에는 서울에서도 올가을 첫 영하권 추위가 찾아오겠습니다.



(남유진 기상캐스터)