[단독] 1호기 개인정보, 벨기에 전달하다 샜나

<앵커>



이재명 대통령 부부를 포함한 대통령 순방단의 개인정보 유출 사건에 대한 수사가 시작됐습니다. 당국은 개인정보가 담긴 파일이 외교부에서 벨기에 측에 전달되는 과정에서 유출된 것으로 보고 이를 추적하고 있습니다.



보도에 강민우 기자입니다.



<기자>



이번 개인정보 유출은 악성코드 여부를 검사하는 유료 사이트에 대통령 순방단 파일이 올라오며 발생했습니다.



이재명 대통령과 김혜경 여사, 정부 고위 인사 등 공군 1호기 탑승자 168명의 생년월일과 여권번호 등이 파일에 담겨 있었습니다.



이 파일은 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 때 유럽 순방차 공군 1호기를 타고 서울에서 벨기에 브뤼셀로 향하는 인원들의 입국 수속 절차를 위해 작성됐습니다.



SBS 취재를 종합하면, 우리 정부는 지난 6월 1일 외교부 의전장실에서 작성된 이 파일이 내부망 등을 통해 주벨기에 유럽연합 대사관에 전달된 뒤 인터넷망을 통해 벨기에 외교부로 전해진 것으로 보고 있습니다.



사이트에 파일이 올라온 것은 하루 뒤인 6월 2일.



정부는 이 배포 경로에서 문제가 발생한 것으로 보고 유출 지점을 파악하는 데에 집중하고 있습니다.



[박두순/외교부 대변인 : 유출 사실을 확인한 즉시 관계 기관에 수사와 조사를 요청하였으며 현재 경찰청을 비롯한 관계기관 협조하에 유출 경위 파악을 위한 조사를 진행하고 있습니다.]



청와대는 어제(3일) 아침 임광현 대통령비서실장 주재로 긴급회의를 열고 대통령 순방 보안 관리 체계의 전면적인 점검과 대책 마련 방향을 논의했습니다.



이 대통령 부부를 비롯해 정보가 유출된 공직자, 기자 등의 여권 재발급 조치가 시작됐고 경찰은 이번 사건을 내사에서 정식 수사로 전환했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 박천웅)