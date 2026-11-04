뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이강철 KT 감독 "로건 기용 실수…계투 운용 정리됐다"

홍석준 기자
작성 2026.11.04 00:04 조회수
이강철 KT 감독 "로건 기용 실수…계투 운용 정리됐다"
▲ kt 이강철 감독

진땀을 흘리며 우승 확률 73.8％를 잡은 프로야구 kt wiz의 이강철 감독이 씁쓸한 웃음과 함께 경기 후 기자회견장에 들어섰습니다.

이강철 kt 감독은 3일 경기도 수원케이티위즈파크에서 벌어진 한국시리즈 1차전에서 삼성 라이온즈의 맹추격에 8-7로 겨우 승리한 뒤 "큰일 날 뻔했다"며 "웃는 게 웃는 게 아니다"라고 가슴을 쓸어내렸습니다.

kt는 8-0으로 여유 있게 앞서다가 7, 8회에 무려 7점을 내주며 크게 고전했습니다.

이 감독은 "큰 경기는 큰 것 한 방이 중요하다. 약간의 방심도 안 된다는 것을 느꼈다"며 "6점째를 낸 한승택의 홈런이 큰 영향을 끼치지 않았나 싶다. 분위기가 넘어갈 뻔했는데 박영현이 잘 막아줬다"고 총평했습니다.

이 감독은 8-2로 쫓긴 7회말 무사 1루에서 선발 데이비스 대니엘을 좌완 로건 앨런으로 교체했습니다.

공포 드라마는 여기서부터 출발했습니다.

이 감독은 "투수 교체 실수"라고 시인한 뒤 "(같은 좌완인)로건보다 오원석을 투입하려고 했는데 8점 차여서 살짝 이상하게 생각했다"며 "로건이 못 던진 건 아니지만 결과론적으로는 실수였다"고 해명했습니다.

이 감독은 선발 요원인 로건을 정상적으로 기용하겠다고 밝혀 로건이 4차전에 선발 등판할 가능성이 커졌습니다.

이 감독은 "김정운이 좋은 직구 대신 체인지업을 던졌다가 이재현에게 2타점 적시타를 내준 게 아까웠다"며 "그 여파로 뒤에 나온 투수들도 긴장한 것 같다. 그 점수를 막았어야 했다"고 돌아봤습니다.

8회 1사 만루에서 구원 등판해 폭투로 1점을 주긴 했지만, 아웃카운트 5개를 잡고 세이브를 올린 박영현을 이 감독은 "영리하게 잘 막아줬다"고 재차 극찬했습니다.

이 감독은 "중간에서 오원석 대신 전용주를 써야 할 것 같다"며 많은 투수가 구원 등판해 운 좋게 이긴 덕분에 "정리가 되는 느낌"이라고 했습니다.

남은 시리즈에서 가동할 투수가 정해졌다는 의미입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지