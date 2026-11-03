'친명'이 '친청' 꺾었다…민주당 여성위원장에 김남희

▲ 더불어민주당 김남희 의원

더불어민주당 전국여성위원장 선거에서 친이재명계이자 친김민석계로 분류되는 초선 김남희 의원이 친정청래계 재선 문정복 의원을 꺾고 당선됐습니다.민주당 중앙당선거관리위원회는 오늘(3일) 여성·노인·청년·대학생·장애인·노동·농어민·을지키는민생실천·사회연대경제·소상공인 등 전국위원장 10명을 선출했다며 이같이 밝혔습니다.전국여성위원장은 2028년 총선 공천관리위원회에 참여해 당내 관심이 쏠렸는데, 당 안팎에서는 이번 선거를 민주당 내 친명계 계보를 잇는 친김민석계와 친청계 간의 계파 다툼으로 바라보는 평가가 나왔습니다.김민석 대표 취임 뒤 당 경찰개혁추진단장을 맡기도 한 변호사 출신인 김 의원은 당선인 발표 직후 SNS에 "정말 감사하다"고 소감을 밝혔습니다.정청래 전 대표의 지도부에서 최고위원을 맡았던 문 의원도 SNS를 통해 "김남희 의원님 전국여성위원장 당선을 축하드린다"며 "제가 많이 부족했다. 여성위원회 발전을 기원한다"고 전했습니다.청년위원장에는 김동아 의원, 농어민위원장에는 문금주 의원, 을지키는민생실천위원회(을지로) 민병덕 의원, 사회연대경제위원장에는 박정현 의원이 각각 선출됐습니다.노인위원장에는 이상옥 전 의원, 대학생위원장엔 이동원 전 민주당 전국대학생위원회 수석부위원장이 뽑혔습니다.장애인위원장엔 박호석 대한장애인탁구협회 회장, 노동위원장엔 최철호 전국전력산업노동조합연맹 위원장, 소상공인위원장엔 이승훈 전 중소벤처기업부 정책전문위원이 선출됐습니다.전국위원장 선거는 지난 1일부터 사흘간 실시됐는데, 전국위원장 임기는 2년입니다.(사진=연합뉴스)