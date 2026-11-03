국힘, 조작기소 특검법 올라오면 모든 법안 다 필버 건다

▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 3일 국회에서 열린 국정감사 국민보고 대회에 참석해 발언하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표가 더불어민주당이 이른바 '조작기소 특검법(안)'을 당론으로 채택하고 이르면 모레(5일) 본회의에서 처리키로 한 데 대해 "본회의에 특검법을 올리면 당일 상정되는 법안 전건에 대한 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 포함한 모든 카드를 검토하겠다"고 밝혔습니다.정 원내대표는 오늘(3일) 국회에서 취재진에 "오늘 민주당이 의총에서 공소취소 특검법을 당론으로 채택했는데 의도는 명백하다. 대통령과 측근 재판을 암장하겠다는 시도"라면서 "여당 의원들이 모여 그것도 의총 자리에서 대한민국 법치를 파묻어 버린 것"이라며 이같이 말했습니다.정 원내대표는 민주당이 5일 본회의에서 민주유공자법과 도시정비법, 도시정비촉진법, 용산공원특별법 등 쟁점법안도 처리할 방침인 데 대해선 "필리버스터를 포함한 저지 방안에 대해 의총에서 의견을 모아 결정하겠다"고 설명했습니다.여당의 국민의힘 김태규 의원 제명 촉구 결의안 채택 방침에 대해서도 "반대 입장은 분명하고, 본회의장에 들어가서 반대할지, 들어가지 않을지 등에 대해서는 전체를 봐서 결정하겠다"고 언급했습니다.민주당 김민석 대표가 지난 전당대회 과정에서 제기한 '반명(반이재명)·분열주의·신천지 3자 연합' 의혹을 두고 이날 사실상 사과 의사를 밝힌 데 대해서도 "의혹을 자의적으로 덮고 넘어갔다"며 "민주당이 수사기관도 아닌데 어떻게 비밀연합 여부를 가리나"라고 지적했습니다.이어 "경찰과 중수청은 당장 민주당을 수사해야 한다"며 "두 정당이 똑같은 (신천지 교인 당원 불법가입) 의혹을 받았는데 민주당은 자체적으로 덮고 넘어가고 국힘에 대해서는 수사한다면 그 어떤 국민이 수사기관을 믿을 수 있겠느냐"고 목소리를 높였습니다.그러면서 "오늘 민주당은 신천지 의혹과 대통령의 재판을 동시에 암장했다"며 "이제 민주당은 법치주의의 적이다. 모든 수단과 방법을 통해 강력하게 대응하겠다"고 성토했습니다.정 원내대표는 민주당이 조희대 대법원장에 대한 국정조사에 대해서는 추가로 의견을 수렴키로 한 데 대해선 "여론의 간보기를 하는 것"이라며 "국조를 포기했다고는 생각하지 않는다. 5일 이후의 본회의에서 또 상정하려고 시도하는 것 아닌가 짐작한다"고 말했습니다.이날 국회 운영위원회에서 여당이 '초광역특구 특위' 구성 결의안을 일방적으로 통과시킨 데 대해선 "우리 당이 위원장인 산업통상자원중소벤처기업위원회를 피해 정무위원회로 갔다가 다시 특위까지 구성하려는 시도는 의도가 분명하고, 한 마디 사전협의조차 없었기 때문에 항의하고 퇴장할 수밖에 없었다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)