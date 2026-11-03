법무부 출국 승객 심사시스템 140분 장애…공항 발권 지연 후 정상화

▲ 인천국제공항에서 출국 수속을 위해 대기 중인 탑승객들

법무부 출국승객 사전심사시스템(IPC)에 장애가 발생해 2시간 20여분 동안 전국 공항에서 항공편이 지연되는 등 불편이 이어졌습니다.법무부와 인천국제공항에 따르면 오늘(3일) 새벽 6시 5분쯤 법무부 IPC가 문제를 일으켜 이와 연계된 전국 공항의 항공사 체크인 카운터가 작동하지 않았습니다.IPC는 오전 8시 25분쯤 복구됐습니다.IPC는 항공사에서 승객 정보를 전송받아 탑승권이 발권되기 전에 실시간으로 출국 가능 여부를 알려주는 시스템입니다.인천공항출입국·외국인청은 시스템 장애 15분 만인 오전 6시 20분쯤 각 항공사에 수동으로 발권하도록 지시했습니다.항공사 직원들이 승객 정보를 확인하는 과정에서 일부 혼잡이 발생했고 인천공항의 경우 이 여파로 항공기 9편의 출발이 지연됐습니다.법무부는 국경관리시스템의 노후 스토리지 교체 과정에서 데이터베이스(DB) 서버에 접근했다가 장애가 발생했다고 추정하는 것으로 전해졌습니다.법무부 관계자는 "정확한 장애 원인을 파악 중"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)