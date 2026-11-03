"엔비디아, 데이터센터 운영사들에 '중국과 거래 줄여라' 요구"

▲ 엔비디아

엔비디아가 자사와 거래 중인 데이터센터 운영사들에게 중국 고객사와의 거래를 줄일 것을 요구했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 3일(현지시간) 보도했습니다.미국과 중국 간 인공지능(AI) 패권 경쟁이 격화하는 상황에서 중국의 추격을 한층 어렵게 하는 조치라고 FT는 평가했습니다.FT는 엔비디아가 최근 몇 달 새 데이터센터 고객사들에 앞으로 서비스의 최소 51%를 중국 국적이 아닌 기업에 팔아야 한다고 통보했다고 관련 사정을 잘 아는 소식통 5명을 인용해 전했습니다.이전에는 없던 제한 조치입니다.이러한 지침은 문서가 아닌 엔비디아 영업 조직과 지역 담당을 통해 구두로 전달된 것으로 알려졌습니다.아시아뿐 아니라 전 세계 고객사에 적용되며, 기존 계약이 아닌 신규 계약에만 해당합니다.엔비디아는 관련 입장문에서 미국산 칩으로 구축한 데이터센터와 클라우드는 미국의 AI 기업들이 세계 시장에서 경쟁할 수 있게 하는 근간이라며, 전 세계에서 자국 인프라를 확산하는 게 미국의 오랜 정책이라고 밝혔습니다.첨단 미국산 칩을 직접 구하기 어려운 중국의 기술 기업들은 그동안 해외 데이터센터를 빌려 AI 모델 학습 등에 필요한 연산 능력을 확보했으나, 엔비디아의 이번 조치에 따라 앞으로는 이마저도 쉽지 않을 전망입니다.미국 도널드 트럼프 행정부는 중국 내 엔비디아 AI 칩 암시장을 키워 온 중개업자들을 단속하는 동시에 해외 데이터센터 임대를 통한 중국 기업의 접근도 막으려 하고 있습니다.엔비디아의 요구에 클라우드 서비스 업계는 난감한 처지가 됐다고 FT는 짚었습니다.싱가포르의 한 업체는 FT에 "미국 밖에서 중국 이외의 충분한 고객을 찾기가 어렵다"며 "조치가 엄격하게 시행되면, 분명히 사업에 타격이 있을 것"이라고 말했습니다.중국 기술 기업들은 동남아시아 등지 데이터센터의 최대 고객으로 꼽힌다고 신문은 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)