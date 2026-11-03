돌연 쓰러져 심정지…중학생 아들이 아버지 살렸다

▲ 영상통화로 심폐소생술 안내 중인 접수 요원

중학생 아들이 신속한 심폐소생술을 통해 심정지로 쓰러진 아버지의 소생에 힘을 보탠 사연이 뒤늦게 알려졌습니다.전북특별자치도소방본부에 따르면 지난달 18일 오후 7시 51분쯤 전주시 덕진구의 한 아파트에서 A 씨가 호흡 곤란으로 쓰러졌습니다.아버지가 쓰러진 것을 목격한 아들 B 군은 곧바로 119에 신고했으나 당황한 나머지 정확한 주소를 말하지 못했습니다.이에 소방 당국은 즉시 A 씨의 아내에게 연락해 주소를 확인한 뒤 구급대를 출동시켰습니다.그 사이 A 씨는 의식을 잃고 심정지 상태에 빠졌고, B 군은 평소 소방안전교육에서 배운 심폐소생술을 떠올려 즉시 가슴을 압박했습니다.119구급상황센터도 B 군에게 영상통화를 걸어 일정한 박자에 맞춰 가슴을 압박할 수 있도록 지도했습니다.B 군은 구급대가 도착할 때까지 7분가량 심폐소생술을 이어갔습니다.이후 오후 7시 58분쯤 현장에 도착한 구급대는 심장 제세동과 기도 확보 등 전문응급처치를 실시해 환자의 심장 박동을 회복시켰습니다.소방 당국은 B 군의 신속한 초기 대응과 119 접수 요원의 신속한 위치 확인, 구급상황관리센터의 안내 등이 더해져 소중한 생명을 구할 수 있었다고 설명했습니다.질병관리청 급성심장정지조사에 따르면 일반인이 심폐소생술을 시행한 경우 생존율은 15.3%로, 시행하지 않은 경우보다 2.7배가량 높았습니다.B 군 가족은 소중한 가족의 생명을 지킬 수 있도록 도와준 119에 깊은 감사의 마음을 전하며 도움을 받은 만큼 앞으로 비슷한 상황을 목격했을 때 도움을 줄 수 있는 자세로 살아가려고 한다고 밝혔습니다.진형민 전북소방본부장은 학교에서 배운 심폐소생술을 실제 상황에서 실천한 아들의 용기와 119의 신속하고 체계적인 대응이 만들어낸 소중한 결과라며 심정지 환자 생존을 위해서는 최초 발견자의 신속한 심폐소생술이 중요하다고 강조했습니다.(사진=전북소방본부 제공, 연합뉴스)