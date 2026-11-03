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김민석 "반명·신천지 연합 근거 없었다"…정청래 "책임져야"

전연남 기자
작성 2026.11.03 17:23 조회수
김민석 "반명·신천지 연합 근거 없었다"…정청래 "책임져야"
▲ 더불어민주당 김민석 대표(왼쪽 하단)와 정청래 의원(오른쪽 상단)이 3일 국회에서 열린 의원총회에서 한병도 원내대표의 발언을 듣고 있다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 전당대회 때 정청래 전 대표를 향해 제기했던 이른바 반명·분열주의·신천지 3자 연합에 대해 "근거가 없었다"며 사과했습니다.

김성회 원내대변인에 따르면, 김 대표는 오늘(3일) 오후 열린 의원총회에서 이같이 말하며 "혹여라도 본의 아니게 피해를 입으신 분들께 대단히 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 말했습니다.

사실상 신천지 관련 의혹으로 발생한 당내 갈등과 혼란에 대해서 당 구성원들에게 사과를 한 것으로 보입니다.

당초 민주당은 의원총회에서 신천지 교인 집단 당원 가입 의혹에 대한 당내 자체 조사 결과를 발표할 예정이었지만 막판에 방침을 변경해 보고하지 않았습니다.

정청래 전 대표는 의총 뒤 "결국 3자 비밀 연합의 근거가 없기 때문에 못 찾은 것"이라면서 "비공개 의총에서 숨어서 죄송하다 할 것이 아니라 이로 인해 상처를 받은 당원에게 공개적으로 나와서 당원들께 공개 사과하길 바란다"라고 말했습니다.

또 "당원에게 모욕감과 혼란, 당을 심대한 위험에 빠트리게 한 행위는 해당 행위"라면서 "어떤 책임을 질 것인지 본인 스스로 얘기하길 바란다. 결자해지해야 한다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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